المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أن الأجواء ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة كلياً على سلسلة المرتفعات الغربية من محافظة عمران شمالا وحتى محافظة تعز جنوباً.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية في فترتي بعد الظهر والمساء على تلك المناطق، قد تمتد شرقاً إلى محافظة الضالع ومرتفعات أبين وشبوة وحضرموت .

وحذر المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، والسائقين في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية .



ونبه مرتادي البحر والصيادين في خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية وحول أرخبيل سقطرى خاصة، من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة شدة الرياح .



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في ذمار 36ملم، الضالع 35.4 ، السدة 24.8، عمران 8 ملم، عتق 2.5 ، المحويت 1.5، إب 0.8.

