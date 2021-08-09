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أخبار
المؤتمر نت - الوهباني يعزي بوفاة الشيخ على الجديبي

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ على الجديبي

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة الشيخ على الجديبي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ/ علي محمد علي الجديبي الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بخدمة الوطن والمجتمع والإسهام الفاعل في الصلح بين الناس.

وأشاد الامين العام المساعد بمناقب الفقيد. مشيرا إلى أنه كان من الرجال المشهود لهم بالحضور في كل المواقف التي تخدم المصلحة الوطنية وأسهم في تبني الكثير من الخدمات للمواطنين.

وفي برقية العزاء ، التي بعثها نجل الفقيد الشيخ/ محمد علي محمد علي الجديبي وإخوانه وكافة ال الجديبي مديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار ، أعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل..

سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فيسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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