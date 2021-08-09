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المؤتمر نت - وجه الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، تحذيراً للمواطنين من حالة الطقس في اليمن خلال الأيام المقبلة، موضحاً أنه بداية من يوم غدٍ الثلاثاء، تبدأ حالة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

الشوافي يحذر من طقس الـ5 أيام المقبلة: أمطار ورياح وحبات بَرَد

المؤتمرنت -
الشوافي يحذر من طقس الـ5 أيام المقبلة: أمطار ورياح وحبات بَرَد
وجه الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، تحذيراً للمواطنين من حالة الطقس في اليمن خلال الأيام المقبلة، موضحاً أنه بداية من يوم غدٍ الثلاثاء، تبدأ حالة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى السبت القادم.

وتوقع الفلكي الشوافي تحسن نسبي لهطول الأمطار الرعدية المتفرقة متفاوتة الشدة على اليمن والتي قد تكون مصحوبة برياح نشطة وحبات بَرَد على بعض المناطق اليمنية.

وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك رصده المؤتمرنت، إلى أن معظم هطول الأمطار سيكون غرب اليمن مع هطول اقل شرق اليمن بمعدل 50% الى 70% مقارنة بـ5 ايام من الحالة الماطرة الأسبوع الماضي.

ودعا الفلكي اليمني المواطنين في جميع المحافظات إلى توخي الحذر، ومتابعة التحديثات الخاصة بالنشرات الجوية وحالة الطقس.








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