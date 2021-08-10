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أخبار
المؤتمر نت - تسبب الجرعات الزائدة من بعض الأدوية إلى عواقب وخيمة. في هذا الصدد، كشفت طبيبة روسية متى تصبح الفيتامينات مضرة بالصحة

ماذا يحدث في جسدك عند الإفراط في تناول الفيتامينات؟

المؤتمرنت -
ماذا يحدث في جسدك عند الإفراط في تناول الفيتامينات؟
تسبب الجرعات الزائدة من بعض الأدوية إلى عواقب وخيمة. في هذا الصدد، كشفت طبيبة روسية متى تصبح الفيتامينات مضرة بالصحة.

وقالت الطبيبة الروسية، يلينا جوتسكوفا: “يمكن أن يؤدي تناول الفيتامينات غير المنضبط إلى فرط الفيتامين. يتعلق الأمر أولاً وقبل كل شيء بالفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون أ، د، ي، ك. الفيتامينات التي تذوب في الدهون يتم امتصاصها جيدًا وإخراجها ببطء. فرط الفيتامين أ والفيتامين د أكثر حدة من غيرهما”.

كما نصحت بتناول الفيتامينات المتعددة التي يكون تركيبها متوازنا مع الأخذ بعين الاعتبار الجرعة اليومية. لكن تناول جرعات زائدة، يمكن أن يكون خطير للغاية، حسب موقع “ميديك فوروم”.

على سبيل المثال، يمكن أن يشير الجسم إلى وجود فائض من “فيتامين د” من خلال الغثيان والقيء والحكة. إنه يثير تراكم الكالسيوم الزائد في الأعضاء الداخلية، و يمكن أن يسبب لدى النساء الحوامل أمراض جنينية مختلفة، بما في ذلك أمراض الهيكل العظمي.

كما يؤدي تناول “فيتامين أ” بكميات كبيرة إلى الغثيان، وكذلك مشاكل الرؤية، وتساقط الشعر، وضعف أداء بعض الأعضاء.

يمكن أن يسبب “فيتامين ي” اضطراب الجهاز الهضمي والضعف والصداع.

ويمكن أن يسبب “فيتامين ك” فقر الدم.








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