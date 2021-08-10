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أخبار
المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار

الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار
توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى تعز ولحج جنوباً وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، أبين، شبوه، حضرموت والمهرة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من صحاري محافظات حضرموت، شبوة، الجوف ومأرب.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، ونصح بعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء حدوث البرق.

ونبه السائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار أو تشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية.

كما حذر المركز مرتادي البحر والصيادين وخاصة ربابنة السفن الصغيرة في خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة شدة سرعة الرياح.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في حجة : 18.8 ملم، ذمار : 16.0 ملم، المحويت : 8.2 ، السدة : 5.3 ، عتق : 4.2 ، إب : 2.5 ، صرفيت : 2.4 ملم.








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