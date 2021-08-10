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أخبار
المؤتمر نت - عالميا.. 204.1 مليون اصابة بكورونا

عالميا.. 204.1 مليون اصابة بكورونا

المؤتمرنت -
عالميا.. 204.1 مليون اصابة بكورونا
كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 317 ألف وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات الاجمالية 204 ملايين و158 ألف اصابة، تعافى منهم 183 مليونا وأكثر من 352 ألف مريض.

وبحسب الإحصاءات المعلنة ليومنا هذا، سجلت دول العالم الإثنين 526 ألف و474 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,082 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، وتتصدر أمريكا دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (633,799 وفاة)، والبرازيل (563,707 وفيات)، والهند (428,715 وفاة)، والمكسيك (244,690 وفاة)، والبيرو (197,029 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (36,780,480 إصابة)، والهند (31,998,158 إصابة)، والبرازيل (20,178,143 إصابة)، وروسيا (6,469,910 إصابات)، وفرنسا (6,310,933 إصابة).








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