المؤتمرنت -

الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عصام الطيب

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ عصام عـبدالله محمد الطيب، أحد الشخيصات الاجتماعية بمديرية النادرة محافظة إب، الذي وافاه الأجل إثر حادث مروري.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد/ صلاح عبدالله الطيب واخوانه، والى نجل الفقيد عبدالمجيد عصام عبدالله محمد الطيب، واخوانه وكافة آل الطيب بمديرية النادرة محافظة اب، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

