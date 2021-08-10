المؤتمرنت -

اغلاق ٣٧ محلا تجاريا بمخالفات سعرية

أغلقت وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات ٣٧ محلا تجاريا، لرفعها الأسعار خلال ثلاثة أيام.



وأوضح نائب مدير عام العمليات الرئيسية في وزارة الصناعة والتجارة زياد ناصر أنه تم إغلاق 9 محلات تجارية في أمانة العاصمة، و١٧ في إب، و9 في ذمار واثنين في تعز.



وأشار إلى أن الوزارة ومكاتبها في المحافظات تنفذ نزولا ميدانيا بالتعاون والتنسيق والشراكة مع السلطات المحلية، بهدف الرقابة على الأسواق والأسعار وتحقيق الاستقرار التمويني للمواطن.



وأكد أن الوزارة لن تسمح بالتلاعب بقوت المواطن، وسيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.



وحسبما اوردته وكالة الأ نباء اليمنية (سبأ) فقد دعا نائب مدير عام العمليات الرئيسية في وزارة الصناعة والتجارة المواطنين إلى التعاون مع الفرق واللجان الميدانية، والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية، أو بضائع تالفة أو منتهية أو مخالفة للمواصفات إلى الرقم المجاني (174)، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

