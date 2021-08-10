المؤتمرنت -

الفلكي الشوافي: زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب المكلا

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن زلزال بقوة 5.1 درجة ضرب على بعد 145 كيلومتر من المكلا.



وقال الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، بحسب مواقع الرصد الزلزالي ومنها هيئة المساحة الجيولوجية الامريكية والتي رصدت اليوم الثلاثاء 10 اغسطس 2021 حوالي الساعة 6:25 مساء بتوقيت صنعاء (UTC+3) هزة بحرية (زلزال) مقدارها 5.1 درجة على مقياس رختر مركزها وسط خليج عدن على مسافة حوالي 145 كيلومتر من مدينة المكلا اليمنية وبورتها على عمق 10 كيلومتر تحت سطح الارض (تحت قاع البحر).



وأكد الفلكي الشوافي أنه لا يتوقع تاثير على الأراضي اليمنية.