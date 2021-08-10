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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادى المؤتمري

الامين العام يواسي آل السريحي وآل الهروجي

المؤتمرنت -
الامين العام يواسي آل السريحي وآل الهروجي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادى المؤتمري بمحافظة صنعاء الاستاذ/ محمود محمد السريحي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ/على محمود السريحى، وإخوانه، وكافة آل السريحي بمديرية مناخه محافظة صنعاء ، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.
سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
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كما بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة مماثلة باستشهاد الشاب/ كمال محمد ضيف الله الهروجي، الذي استشهد في أحدى جبهات الدفاع عن الوطن وحماية سيادته واستقلاله.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى والد الشهيد /الاستاذ/ محمد ضيف الله الهروجي، نائب رئيس فرع المؤتمر بالدائرة ١٩٤ مديرية ذمار، رئيس نقابة المهن التعليمية والتربوية، واخوانه وكافه آل الهروجي بمديرية ميفعه عنس محافظة ذمار ،
عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.
سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون








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