الأربعاء, 11-أغسطس-2021 الساعة: 01:14 ص - آخر تحديث: 01:12 ص (12: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الإعلام‮ .. ‬و‬«موجهات‮ ‬ولي‮ ‬الأمر‮»‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
شيزوفرينيا خالدة يا (خالد)
فريد العزيكي
الإمارات في اليمن.. عُدوان سبق التطبيع
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
أخبار
المؤتمر نت - الفشل الكبدي الحاد هو حالة نادرة تحدث عندما يبدأ الكبد فجأة في التوقف عن العمل، يحدث هذا غالبًا بعد تناول جرعة زائدة من الدواء أو التسمم، بينما يحدث فشل الكبد المزمن على مدى فترة طويلة من الزمن

دواء "الباراسيتامول" يسبب الفشل الكبدي والموت

المؤتمرنت -
دواء "الباراسيتامول" يسبب الفشل الكبدي والموت
قد يؤدي تناول البعض أكثر الأدوية شيوعا في مرحلة ما من حياتهم إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض الكبد التي تزايدت معدلات الوفيات بها منذ عام 1970 بنسبة 400%.

في المملكة المتحدة، يموت أكثر من 40 شخصا يوميا بسبب أمراض الكبد، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحول أو السمنة المفرطة إلى تلف خلايا الكبد والتندب، ما قد يقود إلى مرحلة من الندبات المتقدمة داخل الكبد تُعرف باسم التليف، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

مع ذلك يبقى عامل الخطر الأقل شهرة للمرض هو تسمم الباراسيتامول.

يعتبر الباراسيتامول علاجا فعالا للألم الخفيف إلى المتوسط ​​والحمى عند البالغين والأطفال، عند استخدامه وفقا لتوجيهات الطبيب.

يجب عدم تجاوز الحد الأقصى للجرعة خلال فترة 24 ساعة.

جرعة زائدة من الباراسيتامول هي واحدة من الأسباب الرئيسية لفشل الكبد الحاد.

لقد عرف العلماء منذ عقود أن الباراسيتامول بكميات كبيرة شديد السمية للكبد، لكن آلية التسمم به استعصت عليهم حتى الآن.

يقول الدكتور ليونارد نيلسون، من جامعة إدنبرة: "الباراسيتامول هو أفضل علاج للألم في العالم. إنه رخيص الثمن ويعتبر آمنا وفعالا عند تناوله بجرعة علاجية".

ويضيف: "ومع ذلك، يظل تلف الكبد الناجم عن الأدوية مشكلة سريرية مهمة وتحديا لتطوير عقاقير أكثر أمانا".

ويتابع نيلسون: "تعزز النتائج التي توصلنا إليها الحاجة إلى اليقظة في استخدام الباراسيتامول ويمكن أن تساعد في اكتشاف كيف يمكن منع الضرر الناجم عن استخدامه المفرط".

فحصت دراسة نشرت في مجلة Science Direct الطبية الباراسيتامول وكيف يؤثر على الكبد.

ووجدت الدراسة كيف يمكن للدواء أن يدمر الكبد عن طريق الإضرار بالروابط الهيكلية الحيوية بين الخلايا المجاورة في العضو.

وعندما تتعطل وصلات جدار الخلية هذه - المعروفة باسم الوصلات الضيقة- تتلف أنسجة الكبد مما يؤدي بدوره إلى عدم قدرة الخلايا على العمل بشكل صحيح.

قالت مؤسسة ليفر ترست البريطانية إن الجرعات الزائدة الخطيرة من الباراسيتامول تحدث مرتين في كثير من الأحيان في بريطانيا مقارنة ببقية أوروبا.

وتابعت أن: "فشل الكبد المرتبط بالباراسيتامول، والذي يكون شديدا لدرجة أن المريض يحتاج إلى عملية زرع، يحدث في المملكة المتحدة ثماني مرات أكثر من هولندا، ومرتين أكثر من فرنسا، و66 مرة أكثر من إيطاليا".

في العام الماضي، وجدت دراسة أجريت على سبع دول بتكليف من الوكالة الأوروبية للأدوية أن أيرلندا فقط كانت أسوأ من بريطانيا.

وبحسب المؤسسة ذاتها، فإن "الجرعات الزائدة من الباراسيتامول تمثل 20% من عمليات زرع الكبد في جميع أنحاء أوروبا ولكنها ترتفع إلى 52% في أيرلندا و 28% في المملكة المتحدة، وتنخفض إلى 1% في إيطاليا".

تشمل العلامات التي قد تشير إلى أنك معرض لخطر الإصابة بأمراض الكبد ما يلي:

ظهور اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

ألم وتورم في البطن

تورم في الساقين والكاحلين

حكة في الجلد

لون البول غامق

لون البراز شاحب

التعب المزمن

الغثيان أو القيء.

ما هي الجرعة اليومية الموصى بها من الباراسيتامول يوميا؟

الجرعة اليومية القصوى للبالغين من الباراسيتامول هي 4 غم، مع جرعة موصى بها من 352-650 مغم كل 4-6 ساعات أو 1 غم كل 6 ساعات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: من البيت للمسرح.. رحلة دلال عبد العزيز وسمير غانم اليومية
فنون ومنوعات: إسعاف ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا
عربي ودولي: موجة حر غير مسبوقة تضرب تونس
علوم وتقنية: لهذه الأسباب.. احذروا تناول البيتزا المجمدة
فنون ومنوعات: أغلى دجاجة في مصر سعرها 3 آلاف جنيه
رياضة: باريس سان جرمان يتعاقد رسمياً مع ميسي
فنون ومنوعات: مغربي يقتل أمه خنقا بـ"سلك التلفزيون"
علوم وتقنية: 6 أطعمة لا غنى عنها لمن تجاوزوا الخمسين
رياضة: ميسي يحسم انتقاله إلى باريس سان جيرمان
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب بعد خسائر كبيرة
أخبار: مكملات غذائية تمنع تلف العين والأعصاب
أخبار: حازب: نزول ميداني لتقييم برامج التعليم العالي في الجامعات
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عصام الطيب
عربي ودولي: مصرع وإصابة 21 بانقلاب قارب جنوب الصين
فنون ومنوعات: وفاة أسرة بعد رفضها التطعيم ضد كورونا
أخبار: دواء مشهور وفعال ضد فيروس كورونا
أخبار: عالميا.. 204.1 مليون اصابة بكورونا
أخبار: الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار
رياضة: النونو يستقيل من مهمة مساعد مدرب الناشئين
عربي ودولي: متحور دلتا يرفع إصابات كورونا في أمريكا
مجتمع مدني: احذر.. تناول الفيتامينات بكثرة خطر على صحتك
فنون ومنوعات: أم تنهي حياة طفلها بطريقة مروعة
رياضة: ليفربول يتغلب ودياً على أوساسونا
أخبار: العدوان يعاود قصف مأرب والجوف
اقتصاد: بيان صادر عن البنك المركزي اليمني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021