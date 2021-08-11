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أخبار
المؤتمر نت - تحذير جديد من الارصاد للمواطنين اليمنيين

تحذير جديد من الارصاد للمواطنين اليمنيين

المؤتمرنت -
تحذير جديد من الارصاد للمواطنين اليمنيين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد أحياناً، على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وأجزاء من الساحل الغربي والصحارى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية من محافظة صعدة شمالاً وحتى محافظة لحج جنوباً.

وأشار إلى احتمال أن تمتد الأمطار إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، البيضاء، أبين، شبوه، حضرموت والمهرة، وعلى أجزاء من الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له.

وحسب المركز قد تهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من صحارى محافظات حضرموت، شبوة، الجوف ومأرب.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، داعياً إلى عدم استخدام الهواتف النقالة أثناء حدوث البرق.

كما حذر السائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار أو تشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن الصغيرة في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة شدة سرعة الرياح.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في ذمار : 13.4 ملم، السدة : 10.3 ملم، حجة : 7.6 ، المعافر : 5.6
المحويت : 4.3 ، المهرة- صرفيت : 3.3 ، تعز : 2.6 ، إب 2.4 ملم








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