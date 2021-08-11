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أخبار
المؤتمر نت - استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة

استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة

المؤتمرنت -
استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة
واصلت قوى العدوان السعودي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 18 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 116 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا والفازة وخمسة خروقات بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 30 قذيفة و 93 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ومن بين الخروقات غارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء شارع الخمسين والدريهمي والفازة والجبلية والتحيتا.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وست غارات على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وأشار إلى أن الطيران شن تسع غارات على مديرية صرواح، وغارة على مديرية مدغل بمحافظة مأرب.








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