المؤتمرنت -

كورونا عالميا: 4 ملايين و327 ألف وفاة

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 327 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 204 ملايين وما يزيد عن 800 ألف اصابة، تعافى منهم 183 مليونا ونحو 931 ألف مريض.



وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 609 آلاف و701 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,092 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت يوم أمس الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا التي سجلت رقماً قياسياً بواقع (2,048 وفاة)، والبرازيل التي عادت من جديد لتسجل أرقاماً مرتفعة (1,183 وفاة)، وروسيا (792 وفاة)، واميركا (657 وفاة)، وايران (508 وفيات).



وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (101,254 إصابة)، وإيران (39,139 إصابة)، والهند (36,316 إصابة)، والبرازيل (35,245 إصابة)، وإندونيسيا (32,081 إصابة).



وتتصدر اميركا دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.



وأشارت إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (634,662 وفاة)، والبرازيل (564,890 وفاة)، والهند (429,183 وفاة)، والمكسيك (245,476 وفاة)، والبيرو (197,102 وفاة).



وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (36,892,215 إصابة)، والهند (32,036,511 إصابة)، والبرازيل (20,213,388 إصابة)، وروسيا (6,491,288 إصابة)، وفرنسا (6,339,509 إصابات).