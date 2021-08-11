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أخبار
المؤتمر نت - مسؤول: اليمن بحاجة لـ4 آلاف طبيب أسنان

مسؤول: اليمن بحاجة لـ4 آلاف طبيب أسنان

المؤتمرنت -
مسؤول: اليمن بحاجة لـ4 آلاف طبيب أسنان
كشف وزير الصحة العامة والسكان في العاصمة صنعاء، الدكتور طه المتوكل عن حاجة اليمن إلى أربعة آلاف طبيب أسنان لتوزيعهم على أكثر من ألف مركز صحي و4 آلاف وحدة صحية.

جاء ذلك في افتتاح فعالية مؤتمر سبأ العلمي الرابع لطب الأسنان، نظمته يوم أمس جامعة سبأ بمشاركة أخصائيين في طب الأسنان بالجامعات اليمنية.. ويستمر لثلاثة أيام.

وقال الدكتور المتوكل إن لمثل هذه المؤتمرات أهمية كبرى، كونها تنعقد في ظل ظروف صعبة تعاني من البلاد.

وأكد المتوكل حاجة وزارة الصحة في صنعاء إلى أطباء أسنان على مستوى الأرياف والقرى والعزل. والتغلب على إشكالية تمركز غالبيتهم في المدن.

وأوضح أن “مشاكل الأسنان ومضاعفاتها تبدأ من الرعاية الأولية على مستوى القرية”.، مشيراً إلى أن هناك “أكثر من ألف مركز صحي و4 آلاف وحدة صحية.. بحاجة إلى 4 آلاف طبيب أسنان ليتم توزيعهم على هذه المراكز، إضافة إلى الحاجة إلى معالجة مشاكل الأسنان عند الأطفال في المدارس”.

وذكر المتوكل أن وزارة الصحة في صنعاء نفذت تقييم ذاتي لمراكز وعيادات طب الأسنان بمدينة إب ووجدت غياب جهاز التعقيم في أكثر من 300 عيادة ومركز فيها.

ودعا إلى “التوسع في فتح مساقات الدراسات العليا في مختلف التخصصات النوعية والدقيقة.. خاصة في مجال الطب وجراحة الفم والفكين والأسنان.. لتمكين الخريجين من مواصلة دراساتهم العليا وتغطية العجز القائم لأطباء الأسنان وتوزيعهم على المحافظات”.

وشدد المتوكل على أهمية التعليم المستمر للكوادر الطبية للمساهمة في الارتقاء بمستوى المهنة وتحسين الخدمات الطبية للمجتمع.*المجلة الطبية








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