المؤتمرنت -

الامين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري عبدالقادر الزهماء

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ / عبدالقادر حسين الزهماء، عضو اللجنة الدائمة، عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة شبوه، مدير عام مطار عتق سابقا، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واشار الأمين العام إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته على الصعيد الوطني والتنظيمي، كواحد من أبرز مؤسسي المؤتمر الشعبي العام في محافظة شبوه، ومناضلي الثورة اليمنية المدافعين عن اهدافها ومكتسباتها الوطنية ومبادئ الوحدة والديمقراطية والتعددية والحريات العامة.



وأعتبر أمين عام المؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، أن المؤتمر الشعبي العام خسر- برحيل الشيخ / عبدالقادر الزهماء- احد قياداته المخلصة " والذي عرف بنزاهته وإخلاصه وتفانيه في خدمة المحافظة والوطن عموما"، منوهاً إلى أن الفقيد " كان يحضى بحب واحترام الجميع داخل المحافظة وخارجها".





وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / فوزي عبدالقادر حسين الزهماء واخوانه، وافراد اسرته، وكافة آل الزهماء بمديرية بيحان، وكافة قبائل المصعبين بمحافظة شبوه، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

