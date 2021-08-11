الأربعاء, 11-أغسطس-2021 الساعة: 07:29 م - آخر تحديث: 07:25 م (25: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الإعلام‮ .. ‬و‬«موجهات‮ ‬ولي‮ ‬الأمر‮»‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
شيزوفرينيا خالدة يا (خالد)
فريد العزيكي
الإمارات في اليمن.. عُدوان سبق التطبيع
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
أخبار
المؤتمر نت - حمل موظفو الشركة دول العدوان السعودي والأمم المتحدة كامل المسؤولية، عن النتائج الكارثية جراء استمرار القرصنة البحرية،

شركة النفط تطالب مجددا بإيقاف القرصنة على سفن الوقود

المؤتمرنت -
شركة النفط تطالب مجددا بإيقاف القرصنة على سفن الوقود
جددت شركة النفط اليمنية، المطالبة بإيقاف القرصنة البحرية والممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان بقيادة أمريكا واستمرارها في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

وحمل موظفو الشركة دول العدوان السعودي والأمم المتحدة كامل المسؤولية، عن النتائج الكارثية جراء استمرار القرصنة البحرية، وكذا المسؤولية المباشرة عن توقف وانهيار الخدمات الحيوية التي تقدم للمواطنين وعلى رأسها الصحة والنظافة والكهرباء والمياه.

وجددوا خلال وقفة احتجاجية اليوم أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء بحضور المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي، الدعوة لأحرار العالم بالضغط لإيقاف القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية.

واعتبروا تمادي تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية، انتهاكاً سافراً للأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم المساس باحتياجات المدنيين.

ونددوا بالصمت الأممي المعيب، إزاء استمرار احتجاز سفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

فيما أكد بيان صادر عن اللجان النقابية لشركة النفط، أن استمرار القرصنة البحرية الأمريكية على سفن الوقود والتي وصلت مدة إحتجازها لأكثر من ثمانية أشهر وعاما كاملا لسفن أخرى، يعد إمعانا في قتل الشعب اليمني.

وأشار إلى أن ما تم الإفراج عنه خلال النصف الأول من العام الجاري من المشتقات النفطية يمثل ٧ بالمائة فقط من الاحتياج الكلي لمادة الديزل و٥ بالمائة من الاحتياج الكلي من مادة البنزين.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت إلى أن ذلك فاقم من حجم الكارثة الإنسانية الأكبر على مستوى العالم حسب وصف مسؤلي الأمم المتحدة الذين يتغاضون عن جرائم دول العدوان بقيادة أمريكا وحربها السافرة على الشعب اليمني








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: تحذير جديد من الارصاد للمواطنين اليمنيين
أخبار: ما هي أعراض خلل الهرمونات عند الرجال؟
مجتمع مدني: دواء "الباراسيتامول" يسبب الفشل الكبدي
ثقافة: من البيت للمسرح.. رحلة دلال عبد العزيز وسمير غانم اليومية
فنون ومنوعات: إسعاف ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا
عربي ودولي: موجة حر غير مسبوقة تضرب تونس
علوم وتقنية: لهذه الأسباب.. احذروا تناول البيتزا المجمدة
فنون ومنوعات: أغلى دجاجة في مصر سعرها 3 آلاف جنيه
رياضة: باريس سان جرمان يتعاقد رسمياً مع ميسي
فنون ومنوعات: مغربي يقتل أمه خنقا بـ"سلك التلفزيون"
أخبار: العدوان يستهدف 3 محافظات بـ18 غارة
أخبار: الامين العام يواسي آل السريحي وآل الهروجي
أخبار: الشوافي: زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب المكلا
أخبار: اغلاق ٣٧ محلا تجاريا بمخالفات سعرية
علوم وتقنية: 6 أطعمة لا غنى عنها لمن تجاوزوا الخمسين
رياضة: ميسي يحسم انتقاله إلى باريس سان جيرمان
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب بعد خسائر كبيرة
أخبار: الحديدة.. 116 خرقاً للهدنة في 24 ساعة
أخبار: مكملات غذائية تمنع تلف العين والأعصاب
أخبار: حازب: نزول ميداني لتقييم برامج التعليم العالي
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عصام الطيب
عربي ودولي: مصرع وإصابة 21 بانقلاب قارب جنوب الصين
فنون ومنوعات: وفاة أسرة بعد رفضها التطعيم ضد كورونا
أخبار: دواء مشهور وفعال ضد فيروس كورونا
أخبار: عالميا.. 204.1 مليون اصابة بكورونا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021