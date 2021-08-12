المؤتمرنت - حوار / يحيى نوري -

بن حبتور: لا إحالة للتقاعد وإتفقنا على منع القرارات الجمركية لحكومة المرتزقة



دعا الدكتور عبدالعزيز بن حبتور الى ضرورة إجراء دراسات علمية في نقد وتقويم التجربة السياسية للمؤتمر الشعبي العام لكي تستمر تجربته التنظيمية الحداثية ولمواجهة خدمة المجتمع اليمني وتطوره على جميع الصعد والمجالات.



وأشار‮ ‬الى‮ ‬أن ‬قدوم‮ ‬الذكرى‮ ‬الـ39‮ ‬لتأسيس‮ ‬المؤتمر‮ »‬تذكرنا‮ ‬بمسئولياتنا‮ ‬تجاه‮ ‬الحفاظ‮ ‬على‮ ‬الانجازات‮ ‬ومن‮ ‬بينها‮ ‬الحفاظ‮ ‬على‮ ‬النظام‮ ‬الجمهوري‮ ‬المقرون‮ ‬بالتعددية‮ ‬وتحقيق‮ ‬الوحدة‮ ‬المباركة‮«.‬



وفي حوار له نشرته اسبوعية (الميثاق) قال‮ ‬رئيس‮ ‬حكومة‮ ‬الانقاذ‮ ‬إن‮ ‬قرار‮ ‬حكومة‮ ‬المرتزقة‮ ‬رفع‮ ‬وحدة‮ ‬الجمارك‮ ‬بنسبة‮ ‬100٪‮ ‬تعسفي‮ ‬وغير‮ ‬صائب‮ ‬وستكون‮ ‬له‮ ‬ارتدادات‮ ‬اقتصادية‮ ‬تقود‮ ‬نحو‮ ‬الكساد‮ ‬الكامل‮.‬

وأوضح‮ ‬أن‮ ‬حكومة‮ ‬الانقاذ‮ ‬اتفقت‮ ‬مع‮ ‬الغرفة‮ ‬التجارية‮ ‬بصنعاء‮ ‬والمحافظات‮ ‬على‮ ‬التوجه‮ ‬الى‮ ‬المنظمات‮ ‬الدولية‮ ‬لمناقشة‮ ‬تبعات‮ ‬القرار‮.‬

وعبر‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮ ‬عن‮ ‬تقدير‮ ‬حكومة‮ ‬الانقاذ‮ ‬لاجتهاد‮ ‬الاشقاء‮ ‬العمانيين‮ ‬في‮ ‬تقريب‮ ‬وجهات‮ ‬النظر‮ ‬إلا‮ ‬أنه‮ ‬استدرك‮ ‬قائلاً‮: »‬لاتزال‮ ‬المسافة‮ ‬بيننا‮ ‬وبين‮ ‬دولتي‮ ‬العدوان‮ ‬متباعدة‮ ‬بسبب‮ ‬غطرسة‮ ‬الجانب‮ ‬المعتدي‮«.‬



( المؤتمرنت) يعيد فيما يلي نشر نص الحوار:





* تطل الذكرى الـ39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في الـ24من أغسطس 1982م والسؤال .. كيف ترى المشهد المؤتمري الراهن على ضوء هذه المناسبة المؤتمرية وعلى ضوء مايشهده المؤتمر من تحديث مستمر لرؤيته الفكرية والتنظيمية والهيكلية التنظيمية والمؤسسية وآفاق دوره المستقبلي‮ ‬؟



- اود في البدء ان اشكركم شخصياً صديقنا العزيز الاستاذ / يحيى نوري على الحضور والتواجد في مكتبنا برئاسة مجلس الوزراء لكي نتحاور على صفحات صحيفتكم الغراء ، صحيفة الميثاق المؤتمرية ، وفي البدء اود ان أهنئ جماهير واعضاء المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج وفي المحافظات الواقعة تحت احتلال دولتي العدوان السعودي _ الاماراتي بهذه المناسبة السنوية المهمة، كما يسرني ان انقل التهاني والتبريكات لقيادة المؤتمر الشعبي المقاومة للعدوان، ممثلة بالشيخ/ صادق بن أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام ونوابه الكرام ، كما هي التهنئة موصولة للأمين العام للمؤتمر العام الاستاذ / غازي احمد علي محسن الاحول ، وكذلك الامناء المساعدين ، واعضاء اللجنة العامة والدائمة وصولاً الى قيادة المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والمديريات في داخل الوطن وخارجه0



وبمناسبة مرور الذكرى الـ 39 للتأسيس نود ان نتوجه لهذا التنظيم السياسي المكافح والمقاوم للعدوان بالمزيد من تثبيت المواقف الوطنية السياسية في مواجهة كل التحديات الكبرى التي فرضها الواقع وتعقيداته وفرضها علينا العدوان السعودي _ الاماراتي الامريكي على اليمن في‮ ‬عامه‮ ‬السابع‮ ‬على‮ ‬التوالي‮ ‬0

هذه الذكرى العزيزة والغالية تذكرنا بالرعيل الاول من المؤسسين الابطال الاحياء منهم والاموات وكذلك تذكرنا بمسؤولياتنا تجاه الحفاظ على الانجازات التنظيمية والسياسية والتنموية والانسانية ، ان ابرز الانجازات هو الحفاظ على النظام الجمهوري المقرون بالتعددية السياسية الحزبية وتحقيق الوحدة اليمنية المباركة الذي لعب المؤتمر دوراً محورياً في تحقيقها ، كما من الواجب علينا جميعاً إعداد الدراسات العلمية الرصينة في نقد وتقويم التجربة السياسية والحزبية السابقة للمؤتمر الشعبي العام بشجاعة ومسؤولية عالية، لكي تستمر التجربة التنظيمية‮ ‬الحداثية‮ ‬للمؤتمر‮ ‬في‮ ‬المستقبل‮ ‬لمواصلة‮ ‬خدمة‮ ‬المجتمع‮ ‬اليمني‮ ‬وتطوره‮ ‬على‮ ‬جميع‮ ‬الصعد‮ ‬والمجالات0‮ ‬



‮* ‬نواصل‮ ‬حديثنا‮ ‬سياسيا‮ ‬ونسأل‮ ‬بداية‮ ‬عن‮ ‬الدور‮ ‬الامريكي‮ ‬باليمن‮ ‬ما‮ ‬الجديد‮ ‬حوله‮ ‬وبما‮ ‬توحي‮ ‬مبادراته‮ ‬من‮ ‬أهداف‮ ‬ومقاصد؟



- لعبت وتلعب الادارات الامريكية المتعاقبة للولايات المتحدة الامريكية دوراً سلبياً ومعادياً تجاه الدولة اليمنية الموحدة المقاومة للمشاريع الصهيونية _ الامريكية وتبحث باستمرار عن اي مدخل لحشر دول المنطقة العربية الاسلامية جميعها ضمن مشروعها الشرق الاوسط الجديد وصفقات القرن وغيرها من المشاريع التطبيعية مع العدو الاسرائيلي الصهيوني ، وما تلاحظونه من عمليات تسارع التطبيع بين الدول العربية العميلة والرجعية كما كنا نردد هذه التسمية لعقود من الزمان مع الكيان الاسرائيلي الصهيوني هي علامة بارزة على ما تبحث عنه الادارة‮ ‬الامريكية‮ ‬،‮ ‬ومشروعها‮ ‬الجديد‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬لم‮ ‬ولن‮ ‬يخرج‮ ‬عن‮ ‬هذا‮ ‬التوجه‮ ‬الامبريالي‮ ‬الغربي‮ ‬0‮ ‬



‮* ‬شددت‮ ‬الخارجية‮ ‬الأمريكية‮ ‬وعلى‮ ‬لسان‮ ‬خارجيتها‮ ‬ومبعوثها‮ ‬إلى‮ ‬اليمن‮ ‬بضرورة‮ ‬لعب‮ ‬دور‮ ‬إقليمي‮ ‬في‮ ‬تحقيق‮ ‬التسوية‮ ‬لليمن‮ ‬ما‮ ‬الجديد‮ ‬في‮ ‬هذا‮ ‬التأكيد؟



- ليس هناك فارق جوهري في ما كان يطرح وزراء الخارجية الامريكية في زمن الرئيس باراك اوباما الديمقراطي ولا في زمن الرئيس دونالد ترامب الجمهوري ، ولن يكون هناك فرق بينهما والرئيس الامريكي الحالي جو بايدن الديمقراطي ، لان استراتيجية الادارتين الجمهورية والديمقراطية‮ ‬ليس‮ ‬بينهما‮ ‬اي‮ ‬فارق‮ ‬يذكر‮ ‬في‮ ‬سياستهما‮ ‬الخارجية‮ ‬وبالذات‮ ‬في‮ ‬الشرق‮ ‬الاوسط‮ ‬،‮ ‬كلا‮ ‬السياستين‮ ‬تخدم‮ ‬المشروع‮ ‬الامريكي‮ ‬الغربي‮ ‬وحماية‮ ‬امن‮ ‬إسرائيل‮ ‬الصهيونية0‮ ‬



* بالمقابل هناك من يرى أن هذا التأكيد تقصد به واشنطن دولة قطر التي التقى المبعوث الامريكي مع وزير خارجيتها لواشنطن مؤخراً وافصحت الخارجية الأمريكية عن رغبتها بأن تلعب قطر دوراً مهماً فيما تجاهلت.. قطر الافصاح عن ذلك خلال تغطية وكالة الأنباء القطرية هذا الخبر‮.. ‬ما‮ ‬تعليقكم؟

- مشيخة قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي تسير ضمن المحور الامريكي الصهيوني ، وهي منفذة امينة لسياسات اميركا المُعلنة والسرية وتخدم المشروع الاسرائيلي الصهيوني ولو تذكرت دور مشيخة قطر في ما اسموه الربيع العربي الذي تم نتيجته دمار الجمهورية العربية السورية وجمهورية ليبيا وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية ونحن في الجمهورية اليمنية كانت مرحلة ما اسموه بالربيع العربي هي المقدمة الموضوعية للحرب العدوانية التي شنتها جميع دول مجلس التعاون الخليجي (العروبي) باستثناء الاشقاء في سلطنة عُمان التي اعتذرت عن المشاركة‮ ‬في‮ ‬العدوان‮ ‬على‮ ‬اليمن‮ ‬،‮ ‬مُحترمين‮ ‬ومقدرين‮ ‬قيم‮ ‬الجوار‮ ‬وقيم‮ ‬وتعاليم‮ ‬الدين‮ ‬الاسلامي‮ ‬وروابط‮ ‬الإخاء‮ ‬بين‮ ‬الاشقاء‮.‬

إذاً‮ ‬مهما‮ ‬اختلفوا‮ ‬فيما‮ ‬بينهم‮ ‬إلا‮ ‬انهم‮ ‬متفقون‮ ‬في‮ ‬العدوان‮ ‬الوحشي‮ ‬القذر‮ ‬على‮ ‬اليمن‮ ‬وشعبها‮ ‬العظيم‮.‬



‮* ‬في‮ ‬نظركم‮ ‬ما‮ ‬الذي‮ ‬يمنع‮ ‬دولة‮ ‬قطر‮ ‬من‮ ‬لعب‮ ‬دور‮ ‬كهذا‮ ‬وما‮ ‬إذا‮ ‬كان‮ ‬ذلك‮ ‬نتاجاً‮ ‬لعلاقاتها‮ ‬المأزومة‮ ‬اصلاً‮ ‬مع‮ ‬الإمارات؟



- مشيخة قطر تعرف اكثر من غيرها انها تسببت في هذه الحرب الظالمة الملعونة على الشعب اليمني والتي بلغت عامها السابع وهي شريكة ضالعة في التحضير للعدوان ومازالت شريكة من خلال دعمها المباشر لحركة ومقاتلي الاخوان المسلمين فرع اليمن والمسمى التجمع اليمني للاصلاح ودعمها‮ ‬للتنظيمات‮ ‬المتطرفة‮ ‬الاخرى‮ ‬0

أما صراعهم المكشوف مع مشيخة الامارات العربية المتحده فهذا باب آخر لان الطرفين وجدوا مالاً سائباً وعبثوا عبثاً كارثياً بمقدرات وارواح الامة العربية برمتها من المحيط الى الخليج ، كلاهما ساهما في تدمير سوريا والعراق ومصر ولبنان وليبيا واليمن ، وكأن هذا المال الخليجي‮ ‬الأعْرَابــي‮ ‬وُجد‮ ‬لتدمير‮ ‬الوطن‮ ‬العربي‮ ‬لخدمة‮ ‬الاهداف‮ ‬الصهيونية‮ ‬القذرة‮ ‬في‮ ‬المنطقة‮ ‬العربية0



* الوساطة العمانية هل نستطيع القول إنها وصلت إلى طريق مسدود وتحتاج إلى إنعاش من جديد بالرغم مما تحدث عنه محللون ان القمة السعودية العمانية الأخيرة تناولت القضية اليمنية وتوصلت لرؤى لم يعلن عنها. تعليقكم دولة الرئيس؟

- اجتهد الاشقاء العمانيون كثيراً في تقريب وجهات النظر بيننا وبين دولتي العدوان ولكن مازالت المسافات بيننا وبينهم متباعدة بسبب غطرسة وكبرياء الجانب المعتدي علينا ولهذا فنحن قدرنا كثيراً مساعي الاشقاء العمانيين الصادقة في تقريب وجهتي النظر ومحاولةً منهم في ردم الهوة الشاسعة بيننا نحن كضحية لعدوانهم وبينهم كمتجبرين متغطرسين ويعيشون في اوهام بذخهم وتعالي مواقفهم ، وهم في الواقع مُنفذون جيدون لمخططات الادارة الامريكية والحركة الصهيونية الاسرائيلية في منطقتنا فحسب0

أما سلطنة عمان ومملكة أل سعود هما في الواقع اعضاء في مجلس التعاون الخليجي العربي ولديهم مصالحهم وقضاياهم المشتركة في جوانب ومجالات عدة ولهذا من باب مؤازرة الجار للجار تجاه التحديات التي تعترضهما معاً فهذا امر يخص البلدين0



‮* ‬هناك‮ ‬من‮ ‬يرى‮ ‬أن‮ ‬عدم‮ ‬تصويت‮ ‬الصين‮ ‬بمجلس‮ ‬الامن‮ ‬للمبعوث‮ ‬الاممي‮ ‬الجديد‮ ‬السفير‮ ‬السويدي،‮ ‬يعود‮ ‬إلى‮ ‬أن‮ ‬الصين‮ ‬ترى‮ ‬تقاسماً‮ ‬لليمن‮ ‬وحُرمت‮ ‬من‮ ‬نصيبها‮ ‬من‮ ‬هذه‮ ‬الكعكة‮.. ‬ما‮ ‬تعليقكم؟



- لا بد من الاقرار بأن سياسة القطب الواحد قد انتهت وهناك اكثر من محور تتقاسم مصالح العالم برمته فحلف الغرب التي تقوده امريكا اصبح يواجه محور الصين وروسيا وايران ونسبياً باكستان ، وينظر اليها بحذر وخوف من المستقبل ، ذلك المستقبل الذي تقترب منه جمهورية الصين الشعبية الى المرتبة الاولى اقتصادياً والى حد ما تكنولوجياً بالاضافة الى القوة النووية الاولى بالعالم وهي جمهورية روسيا الاتحادية ، كل تلك التطورات وجدت لها فضاءات ومسارح للاستعراض في عالمنا العربي والافريقي وفضاء مجال الهند الصينية ونحن في اليمن لن نكون بعيدين‮ ‬عن‮ ‬كل‮ ‬تلك‮ ‬الصراعات‮ ‬على‮ ‬مستوى‮ ‬العالم‮.‬



‮* ‬وبالمناسبة‮ ‬هل‮ ‬ترون‮ ‬أن‮ ‬توجهاً‮ ‬كهذا‮ ‬لتقاسم‮ ‬اليمن‮ ‬يتم‮ ‬فعلاً‮ ‬وبإنجازه‮ ‬يتم‮ ‬البحث‮ ‬عن‮ ‬تسوية‮ ‬نهائية؟



- موضوع تقسيم اليمن هو قضية يمنية داخلية بحتة والسياسيون اليمنيون المتصارعون يحتاجون ان يراجعوا كلٍ حساباتهم السياسية من كافة الجوانب لكي لا يضيع الشعب اليمني ومستقبله بشكل نحقق فيه احلام وآمال دول العدوان الذين حاولوا تقسيم اليمن في حرب صيف العام 1994م وقد‮ ‬فشلت‮ ‬مؤامراتهم‮ ‬القذرة‮ ‬ضد‮ ‬وحدة‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮ ‬آنذاك‮ ‬،‮ ‬واليوم‮ ‬هم‮ ‬يسعون‮ ‬من‮ ‬جديد‮ ‬الى‮ ‬تكرار‮ ‬ما‮ ‬فشلوا‮ ‬فيه‮ ‬قبل‮ ‬28عاماً‮ ‬بسبب‮ ‬تلاحم‮ ‬القوى‮ ‬الوطنية‮ ‬اليمنية‮ ‬الحرة‮ ‬آنذاك‮ ‬0

اي‮ ‬تفكير‮ ‬لدى‮ ‬الدول‮ ‬الضالعة‮ ‬في‮ ‬العدوان‮ ‬والدول‮ ‬المساعدة‮ ‬لها‮ ‬ستكون‮ ‬نتائج‮ ‬هذه‮ ‬الحرب‮ ‬طويلة‮ ‬وستعم‮ ‬المنطقة‮ ‬كلها‮ ‬وستتضرر‮ ‬بسببها‮ ‬الملاحة‮ ‬الدولية‮ ‬في‮ ‬البحر‮ ‬الاحمر‮ ‬ومضيق‮ ‬باب‮ ‬المندب0



‮* ‬تفعيل‮ ‬دور‮ ‬مختلف‮ ‬القوى‮ ‬الرافضة‮ ‬للعدوان‮ ‬في‮ ‬مواجهة‮ ‬أي‮ ‬مباحثات‮ ‬قادمة‮.. ‬لماذا‮ ‬نجده‮ ‬اليوم‮ ‬في‮ ‬حالة‮ ‬ركود‮ ‬بالرغم‮ ‬من‮ ‬أهمية‮ ‬ذلك‮ ‬في‮ ‬تقوية‮ ‬الجبهة‮ ‬الداخلية؟



- في تقديري هذا موضوع مناط به المجلس السياسي الاعلى وبعض الاجهزة الحكومية التي يفترض ان تساعدها في الاستشارات الدبلوماسية الناضجة لتجاوز حالة الجمود للانطلاق للحركة نحو التفاوض لتحقيق السلام المشرف لشعبنا اليمني العظيم 0



‮* ‬اقتصادياً‮ ‬دولة‮ ‬الرئيس‮ .. ‬كيف‮ ‬تنظرون‮ ‬للمشهد‮ ‬الاقتصادي‮ ‬الراهن‮ ‬على‮ ‬ضوء‮ ‬قرارات‮ ‬وإجراءات‮ ‬حكومة‮ ‬المرتزقة‮ ‬خاصة‮ ‬على‮ ‬صعيد‮ ‬السعر‮ ‬الجمركي‮ ‬للدولار؟



- الإجراءات المتخذة من قبل حكومة مرتزقة الرياض هي إجراءات تعسفية وبعيدة كل البعد عن مصالح المواطنين اليمنيين ، إذ انهم رفعوا وبقرار تعسفي وحدة الجمارك في حدود 100٪ وهذا الاجراء يعد اجراءً تعسفياً وغير صائب وستكون ارتداداته الاقتصادية الاجتماعية سلبية على ماتبقى من حركة اقتصادية تعيش حالة ركود متصاعد نحو الكساد الكامل ، على اعتبار ان اية اجراءات من هذا النوع في ظل العدوان العسكري واغلاق عدد من المطارات والموانئ وتوقف الدورة النقدية السلسة الطبيعية تؤدي الى ارتفاع متصاعد لظاهرة التضخم النقدي الذي ينعكس سلباً على‮ ‬المواطن‮ ‬المستهلك‮ ‬البسيط‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬الارتفاع‮ ‬الجنوني‮ ‬للاسعار0

لكن حكومة الارتزاق في المنفى لم يعد يهمها شيء يخص اقتصاد الوطن اليمني ، ولا مصلحة المواطن ولا حالته المعيشية المتدهورة ، تجدهم تارة يطبعون العملة اليمنية النقدية بدون ضوابط لا مالية ولا اقتصادية ولا قانونية وهذا يعرض اقتصادنا الوطني الى مزيد من التدهور والتضخم‮ ‬غير‮ ‬مقدور‮ ‬على‮ ‬تجاوزه‮ ‬بسهولة‮ ‬في‮ ‬قادم‮ ‬الايام‮ ‬0

وتارة تعمل حكومة الارتزاق على تصدير النفط والغاز وبعض الصادرات وتحتكر العائد في حسابات بالبنوك الخاصة وهذا يتنافى تنافياً كلياً مع انسياب وحركة الدورة الاقتصادية والمالية بشكل عام وحركة العملة المحلية لتغطية الالتزامات الحتمية في جميع المجالات ولهذا تجد كل‮ ‬تلك‮ ‬الاختلالات‮ ‬في‮ ‬الدورة‮ ‬الاقتصادية‮ ‬المالية‮ ‬والنقدية‮ ‬المتعارف‮ ‬عليها0‮ ‬



‮* ‬هناك‮.. ‬عواقب‮ ‬وخيمة‮ ‬لهذا‮ ‬القرا‮ ‬وتبعاته‮ ‬الكارثية‮ ‬على‮ ‬معيشة‮ ‬المواطنين‮.. ‬هل‮ ‬لنا‮ ‬ان‮ ‬نتعرف‮ ‬على‮ ‬المعالجات‮ ‬الحقيقية‮ ‬التي‮ ‬سوف‮ ‬تستند‮ ‬عليها‮ ‬حكومة‮ ‬الانقاذ‮ ‬في‮ ‬معالجة‮ ‬هذا‮ ‬الامر؟



- لقد اشرت في اجابتي السابقة حول المترتبات الكارثية التي ستواجه المستهلك في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال ومنها فارق صرف العملة الوطنية وارتفاع حجم التضخم لهذا ثبتت حكومة الانقاذ الوطني موضوع سعر الصرف واسعار المواد الغذائية وخلافه ومنع التهريب والمضاربات‮ ‬بالسلع‮ ‬والاسعار‮ ‬الى‮ ‬حد‮ ‬منع‮ ‬الاحتكار‮ ‬للتحكم‮ ‬في‮ ‬احتكاراسعار‮ ‬بعض‮ ‬السلع‮ ‬الغذائية‮ ‬والأدوية‮ ‬وغيرها‮ ‬التي‮ ‬يحتاجها‮ ‬المواطن0‮ ‬



‮* ‬هل‮ ‬بالإمكان‮ ‬الاستيراد‮ ‬عبر‮ ‬موانئ‮ ‬غير‮ ‬خاضعة‮ ‬لسيطرة‮ ‬حكومة‮ ‬المرتزقة‮ ‬وهل‮ ‬بالامكان‮ ‬الاستيراد‮ ‬عبر‮ ‬ميناء‮ ‬الحديدة‮ ‬والذي‮ ‬قد‮ ‬يمنع‮ ‬العدوان‮ ‬دخول‮ ‬اي‮ ‬استيراد‮ ‬خارجي‮ ‬له؟

‮- ‬اجتمعنا‮ ‬بالغرفة‮ ‬التجارية‮ ‬بصنعاء‮ ‬وممثلين‮ ‬عن‮ ‬الغرفة‮ ‬التجارية‮ ‬على‮ ‬مستوى‮ ‬الجمهورية‮ ‬وتبادلنا‮ ‬المشورة‮ ‬في‮ ‬التحرك‮ ‬باتجاه‮ ‬المنظمات‮ ‬الدولية‮ ‬والانسانية‮ ‬المتخصصة‮ ‬في‮ ‬هذا‮ ‬الشأن0



‮* ‬هناك‮ ‬حالة‮ ‬طوارئ‮ ‬تقوم‮ ‬بها‮ ‬وزارة‮ ‬التموين‮ ‬لمواجهة‮ ‬هذا‮ ‬التطور‮ ‬هل‮ ‬ترون‮ ‬أن‮ ‬ماتستند‮ ‬له‮ ‬الوزارة‮ ‬في‮ ‬حملتها‮ ‬قد‮ ‬تم‮ ‬وفق‮ ‬رؤية‮ ‬اقتصادية‮ ‬شاملة‮ ‬تستوعب‮ ‬كافة‮ ‬الجوانب‮ ‬المرتبطة‮ ‬بها‮ ‬قانونية‮ ‬وغيرها؟



- نعم نعم تقوم وزارة التجارة والصناعة والتموين بدور هام في جميع الحملات التي تنظمها في الاسواق على مستوى امانة العاصمة وبقية المحافظات التي تدار من قبل المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ الوطني، والوزارة تنفذ قرارات حكومة الانقاذ الوطني بشكل عقلاني ومسؤول‮.‬



‮* ‬إعلان‮ ‬حكومة‮ ‬المرتزقة‮ ‬ضخ‮ ‬مبالغ‮ ‬كبيرة‮ ‬من‮ ‬فئة‮ ‬الـ1000‮ ‬من‮ ‬شأنه‮ -‬كما‮ ‬زعمت‮- ‬أن‮ ‬ينقذ‮ ‬العملة‮ ‬اليمنية‮ ‬من‮ ‬المزيد‮ ‬من‮ ‬الهبوط‮ ‬المروع‮ ‬لها‮ ‬أمام‮ ‬الدولار‮.. ‬تعليقكم؟



- قرارات حكومة الخيانة والارتزاق ومن مقرها في المنفى من احد فنادق الرياض عاصمة السعودية هي قرارات غير مدروسة ولا علمية ولا صحيحة ، وقد اتخذوا خطوات بمساعدة دول العدوان في المزيد من طباعة الاوراق النقدية دون اي اعتبار للجانب المالي بالتوازي مع السياسات النفطية‮ ‬بضوابطها‮ ‬الاقتصادية‮ ‬وهدفهم‮ ‬المباشر‮ ‬الذي‮ ‬اصبح‮ ‬معروفاً‮ ‬هو‮ ‬اسقاط‮ ‬العملة‮ ‬اليمنية‮ ‬بعد‮ ‬ان‮ ‬يتم‮ ‬إضعافها‮ ‬ويتم‮ ‬طبع‮ ‬العملة‮ ‬بدون‮ ‬ضوابط‮ ‬قانونية‮ ‬متعارف‮ ‬عليها‮ ‬



‮* ‬هذه‮ ‬المبالغ‮ ‬تشير‮ ‬المعلومات‮ ‬إلى‮ ‬كونها‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬تريليون‮ ‬لفئة‮ ‬الألف‮ ‬تزعم‮ ‬أنها‮ ‬طبعة‮ ‬قديمة‮ ‬تخفي‮ ‬حكومة‮ ‬المرتزقة‮ ‬وجودها‮.. ‬ما‮ ‬الهدف‮ ‬من‮ ‬ورا‮ء ‬هذه‮ ‬الخطوة‮ ‬من‮ ‬وجهة‮ ‬نظركم؟

- حكومة الارتزاق والخيانة طبعوا خلال زمن العدوان ما يزيد عن خمسة تريليونات ريال وهذا الرقم يتجاوز في كميته وعدده كل ما اصدرته الحكومات اليمنية الوطنية المتعاقبة منذ فجر ثورة 26سبتمبر 1962في شمال الوطن ويوم الاستقلال الوطني في جنوب الوطن في الـ30 نوفمبر 1967م‮ ‬0

هؤلاء‮ ‬عملاء‮ ‬دول‮ ‬العدوان‮ ‬تنعدم‮ ‬لديهم‮ ‬روح‮ ‬المسئولية‮ ‬الوطنية‮ ‬والاخلاقية‮ ‬وهم‮ ‬خونة‮ ‬مأجورون‮ ‬ينفذون‮ ‬ارادة‮ ‬دول‮ ‬العدوان‮ ‬في‮ ‬التعاطي‮ ‬مع‮ ‬كل‮ ‬الموضوعات‮ ‬ضد‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮ ‬البطل0‮ ‬



‮* ‬يقال‮ ‬أن‮ ‬السعودية‮ ‬كان‮ ‬لديها‮ ‬مبالغ‮ ‬ضخمة‮ ‬كانت‮ ‬تجمعها‮ ‬من‮ ‬اليمن‮ ‬للضغط‮ ‬الاقتصادي‮ ‬عليها‮ ‬وقامت‮ ‬الآن‮ ‬بإعادتها‮ ‬لمرتزقتها‮.. ‬تعليقكم؟



‮- ‬كل‮ ‬الاحتمالات‮ ‬والتكهنات‮ ‬واردة‮ ‬فمن‮ ‬باع‮ ‬ارضه‮ ‬وعرضه‮ ‬للعدو‮ ‬لا‮ ‬ضير‮ ‬لديه‮ ‬في‮ ‬ان‮ ‬يتعامل‮ ‬بخسة‮ ‬ودناءة‮ ‬ضد‮ ‬شعبه‮ ‬ووطنه‮.‬



‮* ‬موضوع‮ ‬الإحالة‮ ‬للمعاش‮ ‬للموظفين‮ ‬والذي‮ ‬حدث‮ ‬جدال‮ ‬حوله‮.. ‬ما‮ ‬الجديد‮ ‬على‮ ‬صعيده؟



- هناك قرارات من مجلس النواب ومن مجلس الوزراء والمجلس السياسي الاعلى بعدم البت في هذا الموضوع الشائك جداً لان موضوعاً كهذا هو اجراء بيروقراطي ووفقاً للقانون وهو بلوغ العامل والموظف الحكومي احد الاجلين ، لكن نحن في الجمهورية اليمنية الآن نعيش في ظرف سياسي وامني‮ ‬وعسكري‮ ‬استثنائي‮ ‬ونتعرض‮ ‬لعدوان‮ ‬عسكري‮ ‬بربري‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬جيران‮ ‬اليمن‮ ‬،‮ ‬ولهذا‮ ‬ما‮ ‬يتم‮ ‬عمله‮ ‬هو‮ ‬ترتيب‮ ‬الملفات‮ ‬الادارية‮ ‬لمن‮ ‬وصل‮ ‬احد‮ ‬الاجلين‮ ‬ليسُ‮ ‬إلا‮ ‬0‮ ‬



‮* ‬وماذا‮ ‬تحملون‮ ‬من‮ ‬جديد‮ ‬على‮ ‬صعيد‮ ‬الرؤية‮ ‬الوطنية‮ ‬لتحقيق‮ ‬الإصلاح‮ ‬الإداري‮ ‬والمالي؟

- الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة هو مشروع وطني كبير تم اقراره من قبل المجلس السياسي الاعلى وتنفذه حكومة الانقاذ الوطني وتم اخذ رأي القوى الحزبية السياسية المقاومة للعدوان ونحن نتابع بشكل دائم مراحل التنفيذ على المستوى المركزي في الوزارات والهيئات‮ ‬العليا‮ ‬وعلى‮ ‬مستوى‮ ‬المستوى‮ ‬الاداري‮ ‬الادنى‮ ‬على‮ ‬مستوى‮ ‬المحافظات‮ ‬،‮ ‬نتابعها‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬الهيئات‮ ‬الحكومية‮ ‬بشكل‮ ‬حثيث‮ ‬وشبه‮ ‬يومي‮ ‬0‮ ‬



‮* ‬اخيراً‮ ‬اهديتموني‮ ‬مشكورين‮ ‬مجلدين‮ ‬من‮ ‬كتاب‮ ‬لكم‮ ‬بعنوان‮ ‬اليمن‮ ‬في‮ ‬مواجهة‮ ‬عاصفة‮ ‬الحزم‮ .. ‬والسؤال‮ ‬هل‮ ‬من‮ ‬جديد‮ ‬ايضاً‮ ‬سيصدر‮ ‬لكم‮ ‬؟



- نحن في خضم العمل الاداري القيادي الروتيني المعقد نحاول استغلال ماتبقى لنا من الوقت في الكتابة وجمع الاوراق القديمة من مقالات ومحاضرات وابحاث جمعناها في كتاب بعنوان (عدن، قطوف من الوفاء للانسان والمكان) صدرت منه النسخة الالكترونية قبل اسبوعين تقريباً وتم‮ ‬تداوله‮ ‬عبر‮ ‬الشبكة‮ ‬العنكبوتية‮ ‬وفي‮ ‬طريقنا‮ ‬لانتاج‮ ‬وطبع‮ ‬نسخته‮ ‬الورقية‮ ‬خلال‮ ‬الاسبوعين‮ ‬القادمين‮ ‬بإذن‮ ‬الله‮ ‬وستصلكم‮ ‬نسختكم‮ ‬قريباً‮ ‬بإذن‮ ‬الله0‮ ‬



‮* ‬دولة‮ ‬الرئيس‮ ‬كلمة‮ ‬اخيرة‮ ‬تحبون‮ ‬توجيهها‮ ‬لمختلف‮ ‬القوى‮ ‬الوطنية‮ ‬والحزبية‮ ‬اليمنية‮ ‬عموماً؟



- اليمن منذ فجر التاريخ وهو يتعرض للاعتداءات والغزوات وصولاً لاحتلاله التام ، وبالعودة الى ارشيف التاريخ القديم والحديث والمعاصر نجد ان الشعب اليمني قد قاوم ببسالة جميع الاعتداءات بقوة وثبات ، لكن هذا العدوان الذي شنه (الاشقاء الأَعْرَاب) علينا كان عدواناً متوحشاً وقاسياً وبلا رحمة وغير انساني بالمطلق ، فقد استخدموا كل انواع الاسلحة الحديثة واغلقوا علينا مطاراتنا ودمروا المتبقى منها واغلقوا ميناء الحديدة ورأس عيسى والمنافذ البرية ونقلوا وظائف البنك المركزي من صنعاء العاصمة الى فرعنا في عدن وقطعوا رواتب الموظفين جميعاً، كل هذا العداء لم نجد له اي تبرير لا منطقي ولا اخلاقي ولا ديني، ولذلك على القوى السياسية جميعها ادراك معنى ومدلول هذا السيناريو الخطير الذي وضعته دول العدوان ومن يقف خلفهم ، هنا تأتي المسئولية الكبيرة على الاحزاب والقوى السياسية في تمتين وتقوية‮ ‬الجبهة‮ ‬الداخلية‮ ‬وعدم‮ ‬الدخول‮ ‬في‮ ‬مناكفات‮ ‬اعلامية‮ ‬وحزبية‮ ‬وسياسية‮ ‬حتى‮ ‬ينتصر‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮ ‬على‮ ‬الاعداء0

شكراً لجميع وسائل الاعلام اليمنية والعربية والاسلامية المقاومة للعدوان والمشروع الصهيوني الامريكي الغربي.. وشكراً كثيراً للاعلاميين المؤتمريين الذي يكافحون يومياً ضد سيل الاكاذيب الاعلامية الموجهة من قبل اعلام المرتزقة وخونة اليمن ضد المؤتمر الشعبي العام وتاريخه‮ ‬العظيم0‮ ‬

شكراً‮ ‬لكم‮ ‬والى‮ ‬اللقاء‮ ‬في‮ ‬حوار‮ ‬آخر‮ ‬وقد‮ ‬حقق‮ ‬الاحرار‮ ‬اليمانيون‮ ‬ملحمتهم‮ ‬الوطنية‮ ‬العظيمة‮ ‬ضد‮ ‬اعدائهم‮.‬.



