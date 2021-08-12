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أخبار
المؤتمر نت - رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اجتماعاً لقيادة المؤسسات الإعلامية خصص لمناقشة الاستعداد للاحتفاء بالذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام يوم ٢٤ اغسطس الجاري وقد أقر

برئاسة الأمين العام.. اجتماع يقر الشعار الرسمي للاحتفاء بالذكرى الـ39 لتأسيس المؤتمر

المؤتمرنت -
برئاسة الأمين العام.. اجتماع يقر الشعار الرسمي للاحتفاء بالذكرى الـ39 لتأسيس المؤتمر
رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اجتماعاً لقيادة المؤسسات الإعلامية خصص لمناقشة الاستعداد للاحتفاء بالذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام يوم ٢٤ اغسطس الجاري.

وقد أقر الاجتماع شعار الاحتفاء بالذكرى والذي يعكس قيم وثوابت المؤتمر الوطنية وتمسكه بها ودفاعه عنه وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.

وأكد الاجتماع على أهمية أن يكون الاحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر تجسيدا لمواقف المؤتمر الوطنية في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم والحرص على وحدة الجبهة الداخلية ومواجهة كل المخططات الرامية لتمزيق اليمن وتجزئته.

وشدد الاجتماع على أهمية أن تواكب وسائل الإعلام المؤتمرية اي مناشط أو فعاليات تحتفي بهذه المناسبة، مؤكداً على أهمية إبراز الدور الوطني والتنظيمي الذي جسدته قيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام في الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية وتفعيل دوره السياسي والوطني.

هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة في جدول أعماله واقر بشأنها القضايا المناسبة.








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