الخميس, 12-أغسطس-2021 الساعة: 03:14 م - آخر تحديث: 03:10 م (10: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الإعلام‮ .. ‬و‬«موجهات‮ ‬ولي‮ ‬الأمر‮»‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
شيزوفرينيا خالدة يا (خالد)
فريد العزيكي
الإمارات في اليمن.. عُدوان سبق التطبيع
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
أخبار
المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء مع أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتدفق للسيول خلال الساعات القادمة

الأرصاد يحذر المواطنين من مخاطر الساعات القادمة

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر المواطنين من مخاطر الساعات القادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد أحيانا على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية من محافظة صعدة شمالاً وحتى محافظتي تعز ولحج جنوباً.

وحسب المركز قد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

وذكر أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة على السواحل الغربية والجنوبية الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وعلى أجزاء من صحاري محافظات حضرموت، شبوة، الجوف ومأرب.

كما يُتوقع رياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية ، والسائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية بسبب الأمطار أو تشكل الضباب.

ونبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة سرعة الرياح الشديدة.

وأفاد المركز بأن كمية الامطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في صنعاء : 23ملم ، ذمار : 19.8 ، عمران : 16، السدة: 6،

المحويت : 2.3 ، حجة : 2 ، إب : 1 ملم، لافتاً إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الدولار
عربي ودولي: "طالبان" تسيطر على السجن المركزى فى قندهار
فنون ومنوعات: مصر: إطلاق اسم سمير غانم على كوبرى جديد
عربي ودولي: روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا
اقتصاد: إرتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
محافظات: مناقشة احتياجات هيئة مستشفى الثورة بإب
أخبار: النفط تطالب بإيقاف القرصنة على سفن الوقود
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الزهماء
أخبار: مسؤول: اليمن بحاجة لـ4 آلاف طبيب أسنان
أخبار: “غرفة الامانة” تحذر من قرار مركزي عدن
أخبار: كورونا عالميا: 4 ملايين و327 ألف وفاة
أخبار: استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة
أخبار: تحذير جديد من الارصاد للمواطنين اليمنيين
أخبار: ما هي أعراض خلل الهرمونات عند الرجال؟
مجتمع مدني: دواء "الباراسيتامول" يسبب الفشل الكبدي
ثقافة: من البيت للمسرح.. رحلة دلال عبد العزيز وسمير غانم اليومية
فنون ومنوعات: إسعاف ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا
عربي ودولي: موجة حر غير مسبوقة تضرب تونس
علوم وتقنية: لهذه الأسباب.. احذروا تناول البيتزا المجمدة
فنون ومنوعات: أغلى دجاجة في مصر سعرها 3 آلاف جنيه
رياضة: باريس سان جرمان يتعاقد رسمياً مع ميسي
فنون ومنوعات: مغربي يقتل أمه خنقا بـ"سلك التلفزيون"
أخبار: العدوان يستهدف 3 محافظات بـ18 غارة
أخبار: الامين العام يواسي آل السريحي وآل الهروجي
أخبار: الشوافي: زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب المكلا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021