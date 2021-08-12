المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر المواطنين من مخاطر الساعات القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد أحيانا على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية من محافظة صعدة شمالاً وحتى محافظتي تعز ولحج جنوباً.



وحسب المركز قد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.



وذكر أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة على السواحل الغربية والجنوبية الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وعلى أجزاء من صحاري محافظات حضرموت، شبوة، الجوف ومأرب.



كما يُتوقع رياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية ، والسائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية بسبب الأمطار أو تشكل الضباب.



ونبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة سرعة الرياح الشديدة.



وأفاد المركز بأن كمية الامطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في صنعاء : 23ملم ، ذمار : 19.8 ، عمران : 16، السدة: 6،



المحويت : 2.3 ، حجة : 2 ، إب : 1 ملم، لافتاً إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد.