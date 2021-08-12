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أخبار
المؤتمر نت - الأمانة: تركيب 24 ألف خط هاتفي وإنترنت بـ 6 أشهر

الأمانة: تركيب 24 ألف خط هاتفي وإنترنت بـ 6 أشهر

المؤتمرنت -
الأمانة: تركيب 24 ألف خط هاتفي وإنترنت بـ 6 أشهر
بلغ عدد خطوط الهاتف الثابت الجديدة التي أدخلها فرع المؤسسة العامة للاتصالات بأمانة العاصمة إلى الخدمة خلال النصف الأول من العام الجاري 11 ألفاً و402 خطاً.

وأوضح تقرير صادر عن فرع الاتصالات بالأمانة أنه تم تركيب 13 ألفاً و439 نقطة إنترنت خلال الفترة نفسها.

وبين التقرير أن الفرق الفنية عملت على إصلاح وصيانة الأعطال الفنية وإعادة تأهيل شبكات وخطوط الإنترنت ومحطات وسنترالات الاتصالات والإنترنت ومقسمات خطوط الهاتف الثابت.

حيث قامت الفرق الفنية خلال النصف الأول، بإصلاح وصيانة 45 ألفاً و516 خطاً هاتفياً وإنترنت وكابلات وترميم مقسمات ومناهل شبكة الاتصالات، وإعادة تأهيل 15 كبينة نحاسية تحتوي كل كبينة على أكثر من ألف خط هاتفي.

وأوضح مدير عام فرع الاتصالات بالأمانة المهندس عبدالله عبد الله عقلان، أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح الأعطال فور تلقيها الشكاوى عبر رقم الكول سنتر (8000000) أو رقم الشكاوى (113).

وذكر أن فرع الاتصالات يعمل على مدار الساعة لصيانة وإصلاح وتأهيل شبكات الاتصالات لتجويد خدماتها وزيادة سعات وسرعات الإنترنت لتقديم خدمات جيدة للمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد.

وثمن جهود الفرق الفنية التي تعمل لاستمرار خدمات الاتصالات والإنترنت من خلال إصلاح الكابلات التي تتعرض للقطع نتيجة الحفريات.

وأشار عقلان, إلى أهمية التنسيق مع فرع الاتصالات بالأمانة عند تنفيذ أي مشاريع حتى لا تتعرض خطوط الشبكة للقطع وتوقف الخدمة عن المشتركين.

وأفاد بأنه يجري حاليا تنفيذ تحديثات لمنظومة الاتصالات بأحدث التقنيات بما يتواكب مع التطورات الحديثة في مجال الاتصالات.

ولفت المهندس عقلان إلى أن خطوط كهرباء القطاع التجاري التي تستخدم أعمدة الاتصالات تشكل خطرا على الشبكة الوطنية للاتصالات وتعمل على تقليل جودة خدمات الاتصالات والإنترنت.

ودعا الجهات المعنية إلى التعاون لإزالة خطوط الكهرباء من أعمدة الاتصالات لضمان تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت للمواطنين بجودة عالية.

وأضاف "بالرغم من الحصار وحضر دخول أي تجهيزات للاتصالات وانعدام المشتقات النفطية وغيرها من الصعوبات إلا أن ذلك لن يثني فرع المؤسسة عن تلبية وتوفير الخدمات للمواطنين".* سبأنت








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