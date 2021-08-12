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أخبار
المؤتمر نت - أعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 109 خروقات للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة

خروقات قوى العدوان بلغت 109 خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
خروقات قوى العدوان بلغت 109 خلال 24 ساعة
أعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 109 خروقات للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.

وأوضح المصدر أن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية ومحاولة تسلل في التحيتا، وغارة لطيران تجسسي على التحيتا وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والدريهمي والفازة والجبلية والتحيتا.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 12 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 49 قذيفة، و81 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.








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