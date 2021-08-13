المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر سكان هذه المحافظات من السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المرتفعات والسواحل الغربية، والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية في فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الغربية من محافظة صعدة شمالا وحتى محافظة تعز جنوباً.



وأشار إلى أن الأمطار ستكون أكثر غزارة على محافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، ذمار، المحويت وحجة إضافة إلى الأجزاء الغربية من محافظات صنعاء، عمران وصعدة.



كما يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأمطار خفيفة ومتفرقة على الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، والسائقين في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.



ونبه مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة شدة الرياح.



وأوضح المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي، بلغت في إب : 5.4 ملم، المحويت : 2.9 ، السدة : 0.7، صرفيت : 0.1 ، ريمة : 0.1 ملم.