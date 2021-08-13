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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور أحمد عبدالملك حميد الدين عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بعد حياة زاخرة بالبذل والعطاء في خدمة الوطن

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور أحمد حميد الدين

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور أحمد حميد الدين
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور أحمد عبدالملك حميد الدين عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بعد حياة زاخرة بالبذل والعطاء في خدمة الوطن.

وأشاد الشيخ صادق في البرقية التي بعثها إلى نجلي الفقيد الدكتور عبدالملك ومحمد وباقي أفراد الأسرة وكافة آل حميد الدين، بالأدوار الوطنية والقيادية للفقيد التي توجّها بالاصطفاف إلى جانب وطنه في مواجهة تحالف العدوان والحصار السعودي الظالم.

وأشار أبوراس إلى عدد من مناقب الفقيد الراحل، حيث كان من الشخصيات القانونية والإدارية الناجحة، وإخلاصه في عمله على كافة المستويات الإدارية، والمناصب التي تقلدها، وآخرها عضواً في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رئيس لجنة تقييم وتطوير التشريعات.. مؤكداً ان رحيله خسارة كبيرة على الوطن.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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