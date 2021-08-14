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أخبار
المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يعزي بوفاة علي صالح الحاج

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة علي صالح الحاج

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة علي صالح الحاج
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة علي صالح أحمد الحاج بعد حياة زاخرة بالبذل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد علوي علي صالح أحمد الحاج وإخوانه وكافة ال الحاج، عبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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