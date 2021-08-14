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أخبار
المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطن وأصيب 5 آخرين بنيران الجيش السعودي في صعدة وشن الطيران 21 غارة على 4 محافظات

تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطن وأصيب 5 آخرين بنيران الجيش السعودي في صعدة وشن الطيران 21 غارة على 4 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 137 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا والجاح، و24 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 167 قذيفة و100 خرق بالأعيرة النارية المختلفة.

وتضمنت الخروقات غارتين لطيران تجسسي على الجبلية وتحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي والجبلية والتحيتا.

وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة خمسة آخرين بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية باقم الحدودية.

وشن الطيران العدوان السعودي في صعدة 4 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارة على مديرية الظاهر.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 6 غارات على مديرية رحبة و3 غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب.

واستهدف الطيران بغارتين منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وشن 5 غارات على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.








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