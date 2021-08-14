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المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، من استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وهطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتدفق للسيول خلال الـ24 ساعة المقبلة

الأرصاد يكشف مفاجأة في الطقس ويطلق تحذير عاجل

المؤتمرنت -
الأرصاد يكشف مفاجأة في الطقس ويطلق تحذير عاجل
أفاد المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة والمصحوبة بالعواصف الرعدية على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول امطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الغربية من محافظة صعدة شمالاً وحتى محافظة تعز جنوباً وتكون أكثر غزارة على محافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، ذمار، المحويت وحجة.

وأشار إلى أن الأمطار ستهطل على الأجزاء الغربية من محافظات صنعاء، عمران وصعدة، وتمتد الى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، لآفتاً الى هطول أمطار متفرقة على السواحل الشرقية وارخبيل سقطرى والهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء ،شبوة ، حضرموت والمهرة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الاودية ، والسائقين في المنحدرات الجبلية من الانخفاض الملحوظ في مدى الرؤية الافقيه بسبب غزارة الامطار وتشكل الضباب او الشابورة المائية.

ونبه مرتادي البحر والصيادين في ارخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة لشدة الرياح.

وأوضح المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي ، بلغت في المحويت : 18.3 ،حجة : 10.4 ،اب : 8.6 ،ريمه : 5.5، حده : 0.4 ،عتق : 0.2 ، صرفيت (المهره) : 0.1 .








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