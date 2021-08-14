السبت, 14-أغسطس-2021 الساعة: 05:23 م - آخر تحديث: 04:48 م (48: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الإعلام‮ .. ‬و‬«موجهات‮ ‬ولي‮ ‬الأمر‮»‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
شيزوفرينيا خالدة يا (خالد)
فريد العزيكي
الإمارات في اليمن.. عُدوان سبق التطبيع
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
أخبار
المؤتمر نت - ارتفاع أسعار الذهب بفعل مخاوف كورونا

ارتفاع أسعار الذهب بفعل مخاوف كورونا

المؤتمرنت -
ارتفاع أسعار الذهب بفعل مخاوف كورونا
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بدعم من مخاوف حيال زيادة الإصابات بكوفيد-19، بيد أن متانة الدولار أبقت المعدن الأصفر على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1756.61 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش.

فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1759.70 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.7 في المائة إلى 23.32 دولار للأونصة، لكنها منخفضة نحو 4 في المائة في الأسبوع.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: اكتشاف طريقة حديثة لعلاج مرض السكري
عربي ودولي: كندا تخطط لاستقبال 20 ألف أفغاني
فنون ومنوعات: حديقة تحتفل بولادة غوريلا نادرة
رياضة: برينتفورد يحقق المفاجأة ويهزم أرسنال
علوم وتقنية: مؤشرات خفية تدل على مشكلات قلبية
رياضة: بايرن ميونخ يتعادل مع مونشنغلادباخ
أخبار: تنميل الأطراف.. هل ينبه بوجود حالة مرضية؟
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور أحمد حميد الدين
فنون ومنوعات: طرد امرأة وابنتها من طائرة لسبب غريب
أخبار: 6 أعراض لنقص فيتامين ك من بينها هشاشة العظام
أخبار: طيران العدوان يجدد غاراته على 3 محافظات
أخبار: شهيد و5 جرحى بنيران سعودية في شدا بصعدة
أخبار: حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان بالحديدة
عربي ودولي: الأمم المتحدة تحذر من كارثة في أفغانستان
عربي ودولي: ألمانيا تسجل 5578 إصابة جديدة بكورونا
اقتصاد: القلق من "دلتا" يرفع أسعار الذهب
أخبار: الأرصاد يحذر سكان هذه المحافظات من السيول
علوم وتقنية: فوائد ستغير حياتك عند تناولك اللوز يومياً
عربي ودولي: استهداف رتل للتحالف الدولي جنوب العراق
أخبار: العدوان يستهدف مأرب وصعدة بسلسلة غارات
رياضة: ميسي يخوض تمرينه الأول مع سان جيرمان
أخبار: خروقات قوى العدوان بلغت 109 خلال 24 ساعة
محافظات: تشجير الجزر الوسطية بشوارع محافظة صنعاء
أخبار: الأمانة: تركيب 24 ألف خط هاتفي وإنترنت بـ 6 أشهر
عربي ودولي: الجزائر.. مروحيات الجيش لإخماد الحرائق
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021