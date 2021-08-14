المؤتمرنت -

ارتفاع أسعار الذهب بفعل مخاوف كورونا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بدعم من مخاوف حيال زيادة الإصابات بكوفيد-19، بيد أن متانة الدولار أبقت المعدن الأصفر على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.



وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1756.61 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش.



فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1759.70 دولار للأونصة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.7 في المائة إلى 23.32 دولار للأونصة، لكنها منخفضة نحو 4 في المائة في الأسبوع.