المؤتمرنت -

الأرصاد يدعو لأخذ الاحتياطات من العواصف الرعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة تصاحبها العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة على المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحارى والسواحل خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم ، أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية من لحج وتعز جنوباً إلى صعده شمالاً.



وأشار إلى أن الأمطار قد تمتد شرقاً إلى أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية في الجوف ومأرب والبيضاء وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة.



وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق المرتفعة المقابلة لها .



وحذر المركز المواطنين من التواجد في الأودية وممرات السيول، وعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار ، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة .

ونبه سائقي المركبات في المنحدرات والمنعطفات الجبلية والسهول الساحلية من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة غزارة الأمطار وتشكل الضباب وكذلك من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية .

كما حذر الصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.



وبين المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في سيئون : 3.2 ملم، صنعاء : 2 ملم، صرفيت : 0.8.



ولفت إلى هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الغربية كانت خارج نطاق محطات الرصد .

(سبأ)

