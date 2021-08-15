المؤتمرنت -

وفيات وإصابات فيروس كورونا حول العالم

كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن الفيروس قضى على 4 ملايين وأكثر من 367 ألفا و381 شخص حول العالم، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات الاجمالية 207 ملايين و542 ألف اصابة، تعافى منهم 186 مليونا، ونحو 40 ألف مريض.



وبحسب الإحصاءات المعلنة ليومنا هذا، سجلت دول العالم السبت 567 ألفا و644 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,711 حالة وفاة.



وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.



واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (637,439 وفاة)، والبرازيل (568,833 وفاة)، والهند (431,253 وفاة)، والمكسيك (248,167 وفاة)، والبيرو (197,340 وفاة).



فيما اعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (37,435,835 إصابة)، والهند (32,192,576 إصابة)، والبرازيل (20,530,142 إصابة)، وروسيا (6,579,212 إصابة)، وفرنسا (6,449,863 إصابة).