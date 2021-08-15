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أخبار
المؤتمر نت - فتاة تكتشف أن قلبها ليس في مكانه

فتاة تكتشف أن قلبها ليس في مكانه

المؤتمرنت -
فتاة تكتشف أن قلبها ليس في مكانه
فوجئت شابة أمريكية وهي تجري فحصاً بالأشعة السينية أن قلبها ليس بمكانه.

وعانت كلير ماك؛ البالغة من العمر 19 عاماً من شيكاغو بالولايات المتحدة، من سعال مستمر لمدة شهرين ونصف، لكنها حاولت علاج نفسها باستعمال بعض الأدوية.

وبعد مرور شهر، اضطرت الفتاة إلى الذهاب إلى المستشفى للحصول على علاج؛ لأنها أصابت نفسها عن طريق الخطأ بالأسلاك الشائكة، ثم قررت في الوقت نفسه فحص سعالها.

وأخبر الطبيب المرأة الأمريكية أنها على الأرجح مصابة بنوع من العدوى الرئوية، وأرسلها لإجراء أشعة سينية على الصدر.

وكانت نتائج الفحص غير متوقعة تماماً، حيث علمت كلير أن قلبها ليس على اليسار، مثل معظم الأشخاص الآخرين، ولكن على اليمين.

وعندما أخبر الطبيب الفتاة بهذا الخبر، اعتقدت أنه كان يمزح فقط، كما كتبت صحيفة "ميرور" البريطانية وفق "روسيا اليوم".

وأوضح الطبيب أن هذا يسمّى "دكستروكارديا"، وأن عليها إبلاغ طبيبها المعالج بحالتها.

وتقول الفتاة: "عندما سمعت عن هذا، ظللت أكرر: هل أنت جاد؟.. لقد صدمت ولم أفهم لماذا اكتشفت هذا فقط في سن 19".

و"دكستروكارديا" هو شذوذ تطوري نادر للغاية، حيث يقع معظم القلب على الجانب الأيمن من الصدر، ويولد أقل من واحد في المائة من الأشخاص بترتيب القلب هذا، وعادة لا تكون هذه الحالة مهددة للحياة.

وشاركت الفتاة قصتها على تطبيق "تيك توك"، وفوجئ عديد من المستخدمين كيف أنه وفي غضون 19 عاماً لم يكتشف أيّ من الأطباء عن ذلك.

وتساءل الكثيرون حول تلك الحالة، ومن بين الأسئلة التي وُجهت إليها في التعليقات: "كيف فشل الأطباء في ملاحظة ذلك أثناء الفحوصات الروتينية؟ لسنوات عديدة، ألم تشعري أبداً أن قلبك ينبض على اليمين؟".

وعلّق شخص: "رائع، لأكون صادقاً، هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن مثل هذا الشيء.. شيء مذهل". وقال آخر: "هذا ما يحدث عندما تذهب إلى الطبيب نادراً".*وكالات








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