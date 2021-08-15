المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة اللواء عبدالسلام الحمادي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى اللواء/ عبدالسلام محمد ناجي الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التجهيزات بوزارة الداخلية، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء ، التي بعثها إلى اولاد الفقيد شفيع وعلاء عبدالسلام محمد ناجي، وكافة أفراد الاسرة، وجميع آل الحمادي، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل..



سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فيسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون"

