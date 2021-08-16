المؤتمرنت -

مشاهد درامية في مطار كابول أثناء إجلاء الأجانب

مشاهد درامية، خوف وهلع وإطلاق أعيرة نارية، داخل مطار كابول الدولى الذى تؤمنه القوات الأمريكية، أثناء محاولات إجلاء الأجانب من أفغانستان، بعد أن احتلت طالبان العاصمة، وفر بعدها الرئيس الأفغانى أشرف غنى من البلاد، لتصبح أفغانستان جحيما مرتقبا للجميع.



الكثيرون يحاولون الفرار بركوب الطائرات خوفا من بطش عناصر طالبان، والآف المواطنين يقتحمون مدرج الطائرات للحاق بها قبل مغادرتها المطار، مما دفع عدد منهم لمحاولات بائسة للصعود على متن إحدى الطائرات،وتُظهر مقاطع فيديو أشخاصًا يركضون نحو تشغيل الآلات العسكرية.



كما تم تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر أشخاصًا يسقطون من طائرة عسكرية من ارتفاع كبير، هؤلاء الأشخاص لم يجدوا مكانا فى الطائرة يختبئون فيه سوى تجويف منطقة عجلات الطائرة.



ومن المقرر أن تقوم طائرات سلاح الجو الأمريكى ببناء جسر جوي بين كابول وعاصمة أوزبكستان المجاورة طشقند ، وستقوم الطائرات المستأجرة المدنية بعد ذلك بنقل أولئك الذين سافروا وإعادتهم إلى دولهم.

(وكالات)

