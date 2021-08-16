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التحذير من تناول البسكويت مع الشاي والحليب

يجد الكثيرون من الأشخاص متعة ولذة في تناول الشاي مع بعض قطع البسكويت وهي عادة منتشرة في أنحاء العالم، ولكنهم لا يدركون أضرارها على صحة الجسم.



وقد توصلت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون على مستوى العالم، إلى نتائج كشفت عن أضرار تناول البسكويت مع الشاي، وهو ما حذرت منه استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي في تصريحات لصحيفة المواطن الإلكترونية السعودية ونصحت بتجنب تناول الشاي مع البسكويت وخاصة بين الوجبات لأضراره على صحة الجسم.



أضرار تناول البسكويت مع الشاي:

أوضحت البيشي ان الدراسة انتهت إلى 8 نقاط على غاية من الأهمية تمثل أضرار تناول البسكويت مع الشاي وهي:



- فضلًا عن الشاي المحلى بكمية من السكر الضار، يُضاف إليه خطر السكريات والدهون والدسم ومكونات الدقيق الأبيض التي تشكّل قطعة البسكويت التي يتناولها الشخص مع الشاي.

- تناول البسكويت مع الشاي مع بعضهما، يؤدي إلى أن يفقد كلٌّ منهما فوائد الآخر، وكل ما يحصل عليه الجسم في هذه الحالة فقط قسطًا من الدهون والسعرات الحرارية العالية لا غير.

- زيادة نسب الكوليسترول في الدم.

- زيادة نسب الدهون على الكبد، وترسيبها في شرايين الجسم.

- ارتفاع نسبة السكر عند المرضى بالسكري والأصحاء أيضًا، مما يزيد من نسب فرص الإصابة بداء السكر ويرفع احتمالات الإصابة به.

- ومن أضرار تناول البسكويت مع الشاي زيادة ترهلات الجسم وظهور السلوليت في كافة أجزاء الجسم.

- يعمل على زيادة الوزن خاصة في المنطقة السفلية من الجسم بمناطق الأرداف والفخذين والساقين.

- السكريات التي يحتوي عليها الشاي مع البسكويت ترفع من حالة الإخلال بنظام الجسم الصحي، مما يزيد الشعور بالرغبة في النوم، والاستكانة.



أضرار الحليب مع البسكويت للأطفال:

ومن العادات التي يتم ممارستها دون دراية بمخاطرها وهي إعطاء الأطفال الحليب والبسكويت قبل النوم، وقد نصحت البيشي بعدم فعل ذلك لِما قد يسبب لهم مشاكل صحية، بالإضافة إلى الشعور بالإرهاق في اليوم التالي، أو ضيق التنفس، وأشارت إلى أنه من الأفضل شرب الحليب الدافئ دون بسكويت، مع ضرورة غسل الأسنان قبل النوم لتجنب بقاء السكريات التي تتفاعل مع أحماض الأسنان وتؤدي بالنتيجة إلى حدوث التسوس.



غمس البسكويت بالشاي – عادة قديمة:

وختمت البيشي حديثها حول أضرار تناول البسكويت مع الشاي مشيرة إلى أن ظاهرة غمس البسكويت بالشاي هي عادة قديمة عالميًا، حيث يستمتع المتناولون للبسكويت وهو غارق بالشاي، ويعود الأصل التاريخي لهذه الظاهرة إلى القدماء الرومانيين، الذين كانوا يغمسون الفطائر المخبوزة مرتين (تشبه البسكويت) في الشاي، وفي العصر الحديث كان ظهورها على سفن الملكية للبحرية البريطانية، وثم تطورت لتدفع أصحاب دانكن دوناتس إلى تسمية غمس البسكويت بهذا الاسم، والذي يعني غمس حلويات الدونات بالقهوة، ولا تقتصر عادة الغمس على البسكويت والدونات، بل اعتاد الهولنديون أيضًا غمس حلواهم التقليدية بالشاي أو القهوة الساخنة حتى يذوب الكراميل. المصدر: موقع نجوم مصرية