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أخبار
المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي ، اليوم ، ثمان غارات على مديريتي مجزر وصرواح بمحافظة مأرب.

8 غارات عدوانية على مأرب.. قصف مدفعي على صعدة

المؤتمرنت -
8 غارات عدوانية على مأرب.. قصف مدفعي على صعدة
شن طيران العدوان السعودي ، اليوم ، ثمان غارات على مديريتي مجزر وصرواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بخمس غارات مديرية مجزر وثلاث غارات مديرية صرواح.

وفي محافظة صعدة استشهد وأصيب أربعة مواطنين اليوم جراء قصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية.

وأوضح مصدر أمني بصعدة أن العدو السعودي قصف منطقة الرقو بمديرية منبه ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن منطقة الرقو تتعرض لقصف سعودي مستمر تسبب بسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين، وتدمير ممتلكاتهم.








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