المؤتمرنت -

تسجيل 184 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 184 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين الخروقات، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح، وغارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 30 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والخمسين والفازة والجاح والجبلية والدريهمي.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا 13 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 92 قذيفة و137 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

