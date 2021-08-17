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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصاحبها الرياح الهابطة الشديدة السرعة على عدد من المحافظات

تحذيرات من عبور الأودية وممرات السيول

المؤتمرنت -
تحذيرات من عبور الأودية وممرات السيول
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصاحبها الرياح الهابطة الشديدة السرعة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية من لحج وتعز جنوباً إلى صعده شمالاً .

وأشار إلى أن الأمطار ستكون أكثر غزارة على محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت وحجة، وعلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، شبوة، أبين وحضرموت.

وحسب المركز قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وستكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الجنوبية.

ولفت إلى استمرار نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى، والسواحل الجنوبية والشرقية، خليج عدن وباب المندب.

وحذر المركز المواطنين من التواجد أو عبور الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة.
ونبه سائقي المركبات في المنحدرات والمنعطفات الجبلية والسهول الساحلية من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة غزارة الأمطار وتشكل الضباب وكذلك من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية.
كما حذر الصيادين وربابنة السفن الصغيرة في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن أمطاراً رعدية متفاوتة الشدة هطلت خلال الساعات الماضية خارج نطاق محطات الرصد الجوية على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية والهضاب الداخلية.








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