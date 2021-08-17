المؤتمرنت -

استشهاد وإصابة 5 مواطنين بنيران العدوان

واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد وأصيب خمسة مواطنين بينهم طفل بقصف على صعدة وانفجار قنبلة في محافظة صنعاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 184 خرقاً، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح، و13 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 92 قذيفة و137 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وشملت الخروقات غارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 30 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والـ50 والفازة والجاح والجبلية والدريهمي.



وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.



وأصيب طفل بجروح نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات العدوان أثناء رعيه للأغنام في مسورة بمديرية نهم محافظة صنعاء.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية مجزر، وثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وأفاد بأن الطيران استهدف بثلاث غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وشن غارة على مجازة الشرقية بمحور عسير.

