المؤتمرنت -

مناقشة الاختبارات النهائية في المعاهد الفنية والمهنية

ناقشت اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني في اجتماعها بصنعاء اليوم، برئاسة الوزير غازي أحمد علي محسن، الاستعدادات للاختبارات النهائية بالمعاهد الفنية والمهنية للعام التدريبي ٢٠٢٠- ٢٠٢١م.



واستعرض الاجتماع بحضور وكلاء الوزارة ومدراء الإدارات المختصة، التقرير الخاص بقضايا الطلاب المتعثرين في معاهد التعليم الفني في المحافظات واتخذ إزاءه القرارات المناسبة.



وتطرقت اللجنة إلى معوقات تنفيذ الاختبارات وآليات تجاوزها والحلول والمعالجات المقترحة.



وفي الاجتماع أكد وزير التعليم الفني ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارة ومكاتبها بالمحافظات والسلطات المحلية لتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الامتحانات النهائية بالمعاهد.



وكانت اللجنة استعرضت محضر اللجنة الفرعية للاختبارات وأقرته.

