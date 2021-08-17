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أخبار
المؤتمر نت - ورشة عمل بصنعاء حول حماية حقوق المرأة

صنعا.. "حماية حقوق المرأة" بورشة عمل لمنتسبي الامن والقضاء

المؤتمرنت -
صنعا.. "حماية حقوق المرأة" بورشة عمل لمنتسبي الامن والقضاء
بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل لمنتسبي الأمن والقضاء حول تعزيز حماية حقوق النساء وفق مضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة ، تنظمها وزارة حقوق الإنسان .

تهدف الورشة التي تستمر يومين، بمشاركة 42 مشاركاً إلى التعريف بآليات الدعم القضائي للنساء وحقوق المرأة المحتجزة والسجينة وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة في الإسلام والوضع الحالي وتأثيره على حماية المرأة وحقوقها المكفولة دستورا وقانونا والمواثيق الدولية ومظاهر الانتهاكات والتمييز ضد المرأة.

وفي الافتتاح أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، علي الديلمي، الاهتمام بالمرأة من منطلق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يحفظ للمرأة حقوقها ومكانتها.

ولفت الديلمي إلى أن وزارة حقوق الإنسان تعمل بشكل جدي من أجل المرأة وحقوقها ومكانتها في المجتمع، معرباً عن الأمل في خروج الورشة بمخرجات تعزز من مكانة المرأة وحقوقها، وتمكينها ومشاركتها الإيجابية في خدمة المجتمع.

وحث على أهمية رفع أصوات النساء وإبراز مشاكلهن ودورهن ومبادراتهن المجتمعية.

من جانبها أشارت مديرة عام ادارة تنمية المرأة منى السقاف إلى أهمية الورشة والنتائج المؤملة منها، في تعزيز حقوق المرأة.* سبأنت








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