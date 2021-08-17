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أخبار
المؤتمر نت - أعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 196 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة من جانب مرتزقة العدو السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية

196 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
196 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعة
أعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 196 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة من جانب مرتزقة العدو السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المصدر أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة و5 غارات لطيران تجسسي على الجاح وتحليق 20 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والجاح والجبلية والدريهمي.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 35 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 240 صاروخاً وقذيفة و135 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.








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