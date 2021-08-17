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أخبار
المؤتمر نت - كشفت شركة النفط اليمنية اليوم عن سفينة جديدة محملة بأكثر من 29 ألف طن

خبر غير سار للمواطنين من شركة النفط اليمنية

المؤتمرنت -
خبر غير سار للمواطنين من شركة النفط اليمنية
أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان السعودي، احتجز سفينة جديدة محملة بأكثر من 29 ألف طن من الديزل المخصص للاستهلاك العام.

وأوضح المتحدث الرسمي بإسم الشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان منع السفينة (هارفيست) التي تحمل 29 ألفاً و 727 طناً من الديزل، من الوصول إلى ميناء الحديدة على الرغم من طابعها الإنساني وحصولها على تصريح الأمم المتحدة بعد تفتيشها.

وأشار إلى أن عدد سفن الوقود المحتزة ارتفع إلى خمس، منها سفينتين تحملان مادة الغاز وثلاث سفن محملة بقرابة 90 ألف طن من الديزل والبنزين ومضى على احتجاز احداها أكثر من ثمانية أشهر .

واعتبر المتوكل ان احتجاز سفن الوقود رغم حصولها على التصاريح الأممية يخالف جوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات إلى ميناء الحديدة.

ولفت إلى أن استمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة كونها الجهة المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية.

وأكد المتحدث باسم شركة النفط، أن الأمم المتحدة لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين مع قوى العدوان رغم اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود.








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