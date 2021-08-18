الأربعاء, 18-أغسطس-2021 الساعة: 03:37 م - آخر تحديث: 03:22 م (22: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤتمر بذكرى تأسيسه الـ 39.. الموقف والدور الوطني المسئول
بقلم / د قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
بن حبتور .. رجل الحكمة والوفاء
سعيد عبدالكريم سعيد
الإعلام‮ .. ‬و‬«موجهات‮ ‬ولي‮ ‬الأمر‮»‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
شيزوفرينيا خالدة يا (خالد)
فريد العزيكي
الإمارات في اليمن.. عُدوان سبق التطبيع
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
أخبار
المؤتمر نت - شهدت أسعار السكر الخام والمكرر ارتفاعا في الأسواق العالمية، حيث كشف التقرير الشهري الخاص لأسعار السلع الاستراتيجية

خريطة الأسعار العالمية (تفاصيل)

المؤتمرنت -
خريطة الأسعار العالمية (تفاصيل)
شهدت أسعار السكر الخام والمكرر ارتفاعا في الأسواق العالمية، حيث كشف التقرير الشهري الخاص لأسعار السلع الاستراتيجية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بمصر عن أن سعر السكر الأبيض شهد ارتفاعا بنسبة 18.6% خلال الفترة من مايو وحتى يوليو الماضي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بينما سجل السعر 458 دولارا للطن في مايو، ثم هبطت إلي 443.6 دولارا للطن في يونيو ويوليو، وسط توقعات بارتفاع السعر مجددا إلي 453.9 دولارا في تعاقدات أكتوبر المقبل.

وأظهر التقرير، ارتفاع أسعار السكر الخام بنسبة 48.8%، خلال الأشهر من مايو وحتى نهاية يوليو، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل سعر الطن 379.1 دولارا للطن، في مايو ويونيو، ثم ارتفع في يوليو إلي 390.4 دولارا للطن، بينما تشير توقعات الأسعار إلي ارتفاعه لنحو 407 دولارا للطن في تعاقدات أكتوبر المقبل.

وبالنسبة للحبوب فقد ذكر التقرير، أن أسعار القمح ارتفعت 27%، خلال فترة المقارنة، حيث سجل السعر 265.4 دولارا للطن في مايو، وهبط إلي 252.2 دولارا للطن في يونيو، وإلي 251.8 دولارا في يوليو، فيما توقع التقرير ارتفاع القمح إلي 269.3 دولارا في سبتمبر المقبل.

وأظهر التقرير، أيضا ارتفاع أسعار الذرة الصفراء بنسبة كبيرة، بلغت 80.4%، وسجل السعر في مايو 272.7 دولارا للطن، وانخفض في يونيو إلي 262.3 دولارا للطن، وإلي 236 دولارا في يوليو، وسط توقعات بهبوط السعر إلي 214.5 دولارا للطن في تعاقدات سبتمبر.

انخفاض فى أسعار الأرز بنسبة طفيفة

وحسبما اوردته صحيفة (الوطن) المصرية فقد سجلت أسعار الأرز «غير المقشور»، انخفاضا بنسبة 3.4% خلال فترة المقارنة، محققة 297.8 دولارا في مايو، وانخفضت إلي 286.3 دولارا في يونيو، ثم ارتفعت إلي 289.4 دولارا في يوليو، ومن المتوقع أن ترتفع إلي 295.5 دولارا في سبتمبر المقبل.

وفي مجموعة الزيوت، بلغت نسبة الارتفاعات 54.8%، حيث بلغ سعر طن زيت الزيتون البكر الممتاز 3310 يورو لكل طن في يوليو، بينما بلغ سعر البكر العادي 2943 يورو للطن، وقفز سعر زيت الصويا بنسبة 125.3% خلال الأشهر من مايو حتى يوليو، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ سعر الطن في مايو 1468 دولارا للطن، وفي يونيو هبط إلي 1431.9 دولارا، وفي يوليو 1447 دولارا.

اللحوم ترتفع والدواجن تسجل زيادة كبيرة

وفيما يتعلق باللحوم، فقد بلغت نسبة الارتفاع في الأسعار 7.9%، حيث بلغ سعر الكيلو عالميا 5.48 دولارا في مايو، وهي تقريبا القيمة ذاتها في يونيو ويوليو بتغيرات طفيفة، أما الدواجن فقد ذكر التقرير أنها ارتفعت 57.6%، وسجل سعر الطن 2370 دولارا في مايو، وارتفعت إلي 2380 دولارا في يونيو ويوليو.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: "الزمن تغير".. أفغانيات "يتحدين" طالبان
عربي ودولي: جرحى في مواجهات بلبنان
رياضة: بايرن ميونخ بطلاً لكأس السوبر الألماني
علوم وتقنية: 5 أطعمة تساعد على إبطاء الشيخوخة
عربي ودولي: أحدث حصيلة لوفيات وإصابات كورونا
فنون ومنوعات: ثيران تنهي حياة أب وابنه في النرويج
رياضة: قرعة كأس أمم إفريقيا
علوم وتقنية: تحذير.. هذه أضرار الاستحمام اليومي!
مجتمع مدني: تعرف على أفضل 5 طرق لتعزيز المناعة
أخبار: ورشة عمل بصنعاء حول حماية حقوق المرأة
أخبار: مناقشة الاختبارات في المعاهد الفنية والمهنية
أخبار: استشهاد وإصابة 5 مواطنين بنيران العدوان
أخبار: تصميم جديد لـ "تويتر" لإزالة صداع مستخدميه
علوم وتقنية: مشروع من «غوغل» و«فيسبوك» تحت الماء
فنون ومنوعات: وفاة الكاتب الكبير فيصل ندا عن 81 عاماً
أخبار: تحذيرات من عبور الأودية وممرات السيول
اقتصاد: إرتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى
عربي ودولي: مجلس الأمن يدعو لوقف العنف في أفغانستان
رياضة: تتويج لاعب يمني بطلا لكأس العرب
أخبار: تسجيل 184 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة
عربي ودولي: (الهروب الكبير).. تفاصيل مؤلمة في مطار كابل
أخبار: غارات عدوانية على مأرب وقصف على صعدة
عربي ودولي: ميركل: على ألمانيا إجلاء 10 آلاف أفغاني
علوم وتقنية: السبعين يتسلم جهاز الكشف بالموجات فوق الصوتية
فنون ومنوعات: مصرع عروسين في انقلاب سيارة الزفاف
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021