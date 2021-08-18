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أخبار
المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة

الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناَ على المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية والجنوبية الغربية والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناَ على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية وخاصة المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من المرتفعات الوسطى .

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة، وعلى السواحل الغربية والجنوبية الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ولفت إلى استمرار نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

ونبه السائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب .
كما نبه مرتادي البحر والصيادين و ربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج بسبب الرياح الشديدة.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت في إب 19.2 ملم، تعز 8.3 ملم، المحويت 1 ، صرفيت ـ المهرة 0.6 ملم، سيئون 0.2 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، وكانت خارج نطاق محطات الرصد .








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