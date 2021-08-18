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أخبار
المؤتمر نت - منظمة أممية تقلص نشاطها الانساني في اليمن

منظمة أممية تقلص نشاطها الانساني في اليمن

المؤتمرنت -
منظمة أممية تقلص نشاطها الانساني في اليمن
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف مؤخرا أنها ستضطر لتقليص أنشطتها الإنسانية في اليمن من الشهر المقبل بسبب نقص التمويل

وذكرت المنظمة في بيان لها أن التقليص سيشمل دعم الوقود الخاص بمحطات ضخ المياه وثلاجات تبريد لقاحات الأطفال وفيروس كورونا.

وحذرت من زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا و الأمراض الأخرى المنقولة عن طريق المياه، بما في ذلك كوليرا نتيجة تقليص المنظمة الدولية لجزء من أنشطتها بالبلد الذي يشهد اسوء أزمة إنسانية بالعالم.

وتقول المنظمة إنه إذا لم يتم تلقي الأموال، فسيتوقف دعم المستشفيات، ما يؤدي إلى انقطاع الخدمات الصحية الأساسية المنقذة للحياة للأطفال والأمهات وأطفالهن حديثي الولادة، ما يعرض حياتهم ورفاههم للخطر.

وسيؤدي النقص في التمويل – وفق المنظمة - أيضاً إلى نقص معدات الحماية الشخصية لآلاف من مقدمي الرعاية الصحية وسيؤثر على فحوصات فيروس «كورونا» لمئات الآلاف من اليمنيين.

وبحسب إحصائيات أممية حديثة، فإن20.1 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدة الصحية، بينهم 4.8 مليون امرأة و10.2 مليون طفل يحتاجون أيضا للوصول إلى الخدمات الصحية.








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