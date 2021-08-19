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المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ محمد مسعود ركيز عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة (٧٠) مديرية القبيطة، بعد حياة زاخرة بالعطاء

نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة التربوي محمد ركيز

المؤتمرنت -
نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة التربوي محمد ركيز
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ محمد مسعود ركيز عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة (٧٠) مديرية القبيطة، بعد حياة زاخرة بالعطاء في مجال التربية والتعليم وخدمة المجتمع.

وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى احمد محمد مسعود ركيز واخوانه، بإسهامات الفقيد التربوية على مستوى محافظة لحج ودوره الكبير تجاه أبنائها فضلاً عن أعماله الخيرة تجاه المجتمع كمصلح اجتماعي في مديرية القبيطة.

وعبر نائب رئيس المؤتمر في برقيته عن تعازيه الحارة باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام لعائلة الفقيد وكل آل ركيز وجميع قيادات المؤتمر والقطاع التربوي وأبناء لحج كافة في هذا المصاب الجلل.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".








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