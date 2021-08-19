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المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع أمطار مصحوبة بعواصف

الأرصاد يتوقع أمطار مصحوبة بعواصف

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع أمطار مصحوبة بعواصف
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات الجنوبية الغربية في محافظات إب وتعز والضالع.

وحسب المركز قد تمتد الأمطار غرباً إلى سواحل محافظة تعز والسواحل الجنوبية من محافظة الحديدة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة متوسطة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مرتفعات محافظات شبوة، أبين و لحج، ومناطق متفرقة من محافظتي ريمة والمحويت وعلى أجزاء من المديريات الغربية من محافظات عمران وصنعاء وذمار.

وأفاد باستمرار نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى.

وحث المركز المواطنين على عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.
ونبه السائقين في المنحدرات الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار.
وحذر المركز مرتادي البحر والصيادين و ربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج بسبب الرياح الشديدة.

ولفت المركز إلى هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة أمس، على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خارج نطاق محطات الرصد.








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