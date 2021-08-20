المؤتمرنت -

خروقات متواصلة بالحديدة وغارات عدوانية

واصلت قوى العدوان السعودي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على 3 محافظات ومحور عسير خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 175 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وعشرة خروقات بقصف مدفعي لعدد 85 قذيفة و147 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وشملت الخروقات ثلاث غارات لطيران تجسسي على الصليف والجاح، وتحليق طائرة حربية في أجواء الصليف و14 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والفازة والجبلية والدريهمي والتحيتا.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وغارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب.



وشن طيران العدوان غارة على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف وغارة على مجازة الشرقية بمحور عسير.