الجمعة, 20-أغسطس-2021 الساعة: 02:44 م - آخر تحديث: 02:34 م (34: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤتمر بذكرى تأسيسه الـ 39.. الموقف والدور الوطني المسئول
بقلم / د قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
بن حبتور .. رجل الحكمة والوفاء
سعيد عبدالكريم سعيد
الإعلام‮ .. ‬و‬«موجهات‮ ‬ولي‮ ‬الأمر‮»‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
شيزوفرينيا خالدة يا (خالد)
فريد العزيكي
الإمارات في اليمن.. عُدوان سبق التطبيع
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
أخبار
المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان السعودي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على 3 محافظات

خروقات متواصلة بالحديدة وغارات عدوانية

المؤتمرنت -
خروقات متواصلة بالحديدة وغارات عدوانية
واصلت قوى العدوان السعودي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على 3 محافظات ومحور عسير خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 175 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وعشرة خروقات بقصف مدفعي لعدد 85 قذيفة و147 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات ثلاث غارات لطيران تجسسي على الصليف والجاح، وتحليق طائرة حربية في أجواء الصليف و14 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والفازة والجبلية والدريهمي والتحيتا.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وغارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف وغارة على مجازة الشرقية بمحور عسير.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: العفو الدولية تتهم "طالبان" بارتكاب جرائم
فنون ومنوعات: حقيقة إصابة الفنان عادل إمام بكورونا
عربي ودولي: قيس سعيد يعلن موعد تشكيل الحكومة
علوم وتقنية: العلم ينصف الجرجير ويؤكد أهميته للرجال
علوم وتقنية: احمِ قلبك بقطعة صغيرة من الشوكولاتة يومياً
رياضة: تشيلسي يهدد بتعميق جراح أرسنال
فنون ومنوعات: صيني يحوّل قشر البيض إلى تحف فنية
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
أخبار: عصير البرتقال.. فوائد لا تخطر على البال
عربي ودولي: الجزائر: إعادة النظر في علاقاتها مع المغرب
أخبار: طيران العدوان يقصف مأرب والجوف وصعدة
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 175 خرقاً خلال 24 ساعة
رياضة: برشلونة يحجب الرقم 10 بعد رحيل ميسي
أخبار: منظمة: البشرية معرضة للخطر لدرجة كبيرة
أخبار: الأرصاد يتوقع أمطار مصحوبة بعواصف
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة التربوي محمد ركيز
مجتمع مدني: فيتامين "د" يحارب سرطان القولون
رياضة: يوفنتوس يضم لوكاتيلي إلى صفوفه
علوم وتقنية: 5 أصناف غذائية "مهمة جداً" لمرضى السكر
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط
أخبار: تسجيل 203 خروقات لقوى العدوان بالحديدة
أخبار: منظمة أممية تقلص نشاطها الانساني في اليمن
أخبار: منظمة : هذه الدولة خالية من كورونا
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
عربي ودولي: هذه الدولة قد تمحى من الخريطة العالمية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021