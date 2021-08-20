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أخبار
المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين من أمطار رعدية متوقعة على مختلف محافظات الجمهورية مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية في البحر

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ورياح قوية في البحر

المؤتمرنت -
تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ورياح قوية في البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار المتفاوتة ونشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم، إلى أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية من محافظة صعدة شمالاً إلى تعز جنوباً. وقد تمتد الأمطار غرباً إلى أجزاء من سواحل محافظتي تعز والحديدة والمرتفعات الداخلية المحاذية لهما، فيما قد تهطل أمطار متفرقة على السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وذكر المركز أنه من المحتمل هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مرتفعات محافظات شبوة، أبين ولحج.

ولفت إلى استمرار نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، منبهاً السائقين في المنحدرات الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من الإنخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو الضباب.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج بسبب الرياح الشديدة.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المحويت : 7 ملم ، إب : 3.5، حجه : 1.6، صرفيت (المهرة) : 0.7

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد وذلك على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.








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