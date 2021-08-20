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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالحميد دليان المخلوس أحد مشائخ خارف، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ عبدالحميد المخلوس

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ عبدالحميد المخلوس
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالحميد دليان المخلوس أحد مشائخ خارف، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وأشاد الوهباني فى البرقية التي بعثها إلى الشيخ محمد عبدالحميد دليان المخلوس وإخوانه، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والاجتماعية حيث كان من الساعين لوحدة الصف والعاملين في الإصلاح بين الناس وخدمة استقرار مجتمعه وسكينته العامة.

وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام عن التعازي الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل المخلوس بمديرية خارف محافظة عمران في مصابهم الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده برحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.








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